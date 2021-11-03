В центре Днепра автомобиль провалился под асфальт: коммунальщики назвали причину

На одном из перекрестков в центре Днепра 3 ноября под автомобилем провалился асфальт. Легковушка оказалась в ловушке, а вокруг нее было еще много трещин.

Впоследствии в это место прибыли сотрудники Днепроводоканала. Они сказали, что причиной инцидента мог быть недавний прорыв трубы.

Такое было уже Провалилось под асфальт: в Днепре спасали автомобиль-такси Uklon

Это было ожидаемо

Инцидент произошел на перекрестке улиц Якова Самарского и баррикадной. В пропасти оказалась передняя часть легковушки Nissan.

Вокруг ямы были трещины, охватившие примерно 2 квадратных метра. Коммунальщики по приезду рассказали, что в инциденте нет ничего удивительного. Мол, из-за прорыва в этом месте размыло землю.



Провалившийся автомобиль в Днепре / Фото Vgorode

Другой инцидент из-за "размыва"

В центре Днепра уже не в первый раз проваливается асфальт из-за прорыва трубы. В частности, 14 июля на улице Баррикадной так провалилась девушка.

Потерпевшая оказалась по шею в воде и чудом не пострадала. На нее сыпались куски тротуара и дорожного покрытия.