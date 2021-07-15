В центре Днепра произошла стрельба: в водителя авто несколько раз выстрелили в упор

15 июля 2021 , 20:02
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Источник:

"Днепр оперативный"

В центре Днепра 15 июля неизвестный в упор выстрелил в голову водителю Chevrolet. Впоследствии злоумышленник скрылся с места инцидента.

Детали стрельбы

Инцидент произошел на пересечении проспекта Дмитрия Яворницкого и улицы Шмидта. По предварительным данным, неизвестный несколько раз выстрелил из пневматического оружия в сторону водителя Chevrolet.

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Впоследствии стрелок сел в автомобиль ВАЗ-2106 и поехал вверх по улице Шмидта.

На место происшествия прибыли полицейские и скорая. Пострадавшего водителя Chevrolet госпитализировали. Информации о его самочувствии пока не обнародовали.

Правоохранители объявили в Днепре план перехвата. Злоумышленника разыскивают.

Стрельба в Днепре: смотрите видео

Похожий инцидент в Днепре уже был

  • Еще весной 2021 года в Днепре возле ресторана "Артист" неизвестный несколько раз выстрелил в автомобиль жертвы, а впоследствии – в водителя.
  • Прижимая руку к сердцу, пострадавший пытался убежать.
  • Машина без водителя проехала еще несколько метров, а затем врезалась в другую машину.
  • Раненый водитель умер в скорой.
  • Уголовное производство открыли по статье о преднамеренном убийстве.
Автор: Мар'яна Бекало