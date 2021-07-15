В центре Днепра произошла стрельба: в водителя авто несколько раз выстрелили в упор
Источник:"Днепр оперативный"
В центре Днепра 15 июля неизвестный в упор выстрелил в голову водителю Chevrolet. Впоследствии злоумышленник скрылся с места инцидента.
Детали стрельбы
Инцидент произошел на пересечении проспекта Дмитрия Яворницкого и улицы Шмидта. По предварительным данным, неизвестный несколько раз выстрелил из пневматического оружия в сторону водителя Chevrolet.
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Впоследствии стрелок сел в автомобиль ВАЗ-2106 и поехал вверх по улице Шмидта.
На место происшествия прибыли полицейские и скорая. Пострадавшего водителя Chevrolet госпитализировали. Информации о его самочувствии пока не обнародовали.
Правоохранители объявили в Днепре план перехвата. Злоумышленника разыскивают.
Стрельба в Днепре: смотрите видео
Похожий инцидент в Днепре уже был
- Еще весной 2021 года в Днепре возле ресторана "Артист" неизвестный несколько раз выстрелил в автомобиль жертвы, а впоследствии – в водителя.
- Прижимая руку к сердцу, пострадавший пытался убежать.
- Машина без водителя проехала еще несколько метров, а затем врезалась в другую машину.
- Раненый водитель умер в скорой.
- Уголовное производство открыли по статье о преднамеренном убийстве.