В центре Днепра произошла стрельба: в водителя авто несколько раз выстрелили в упор

В центре Днепра 15 июля неизвестный в упор выстрелил в голову водителю Chevrolet. Впоследствии злоумышленник скрылся с места инцидента.

Детали стрельбы

Инцидент произошел на пересечении проспекта Дмитрия Яворницкого и улицы Шмидта. По предварительным данным, неизвестный несколько раз выстрелил из пневматического оружия в сторону водителя Chevrolet.

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Впоследствии стрелок сел в автомобиль ВАЗ-2106 и поехал вверх по улице Шмидта.

На место происшествия прибыли полицейские и скорая. Пострадавшего водителя Chevrolet госпитализировали. Информации о его самочувствии пока не обнародовали.

Правоохранители объявили в Днепре план перехвата. Злоумышленника разыскивают.

Стрельба в Днепре: смотрите видео

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