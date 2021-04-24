На Соборной площади в Днепре произошла стрельба, ее устроили возле ресторана "Артист". В результате инцидента погиб человек.

Произошло это 24 апреля около 14:40. Место происшествия уже оцепили правоохранители. Сейчас они устанавливают личности стрелка и погибшего.

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На месте работают патрульные полицейские, следователь и судмедэксперты. Движение транспорта временно перекрыли, стоит весь электротранспорт.

24 канал пытается связаться с полицией Днепра, чтобы узнать подробности.



Вследствие стрельбы погиб мужчина / Фото "Информатор"

Стрельба в Днепре: последние случаи