В центре Днепра устроили стрельбу: погиб мужчина
На Соборной площади в Днепре произошла стрельба, ее устроили возле ресторана "Артист". В результате инцидента погиб человек.
Источник:"Информатор"
Произошло это 24 апреля около 14:40. Место происшествия уже оцепили правоохранители. Сейчас они устанавливают личности стрелка и погибшего.
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На месте работают патрульные полицейские, следователь и судмедэксперты. Движение транспорта временно перекрыли, стоит весь электротранспорт.
24 канал пытается связаться с полицией Днепра, чтобы узнать подробности.
Вследствие стрельбы погиб мужчина / Фото "Информатор"
Стрельба в Днепре: последние случаи
- 13 апреля у Ледового дворца "Метеор" на 2 парней, которые катались на скейтах, напал неизвестный. Он избил их, а одному – прострелил бедро. После этого забрал скейты и убежал.
- А в конце февраля группа неизвестных ворвалась в ресторан "Тиница" и открыли там стрельбу. Пострадало авто местного бизнесмена.
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