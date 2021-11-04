В центре Харькова горел жилой дом: эвакуировали 6 человек

В центре Харькова произошел пожар в 4-этажном жилом доме. Оттуда удалось эвакуировать 6 человек, среди которых – ребенок и мужчина с инвалидностью, а также собака. К счастью, никто не пострадал.

О пожаре на улице Максимилиановской, 16 спасателям сообщили 4 ноября в 7:51. Возгорание произошло на четвертом этаже дома.

Обратите внимание В Киеве горела Киево-Печерская лавра: видео с места

Детали пожара

К месту вызова немедленно выехали 6 оперативных спасательных подразделений ГСЧС и скорая. Подъезжая, спасатели увидели из окон дома открытое пламя и дым.

Пожар в жилом доме в Харькове / Фото ГСЧС

Работники ГСЧС быстро вывели 6 человек, а еще 4 вышли на свежий воздух самостоятельно в сопровождении спасателей.

Из шести спасенных был 1 ребенок и мужчина с инвалидностью. Пятерых из них спасатели вынесли на руках, 1 женщину спасали с помощью автолестницы.

Песика спасатели вынесли на руках / Фото ГСЧС

Пожар был локализирован на площади 40 квадратных метров в 08:32. Спустя почти час огонь полностью потушили.

К счастью, никто не пострадал / Фото ГСЧС

Обстоятельства происшествия и причину пожара устанавливают правоохранители.

Пожар в центре Харькова: видео