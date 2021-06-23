В центре Харькова ищут взрывчатку в помещении бизнес-центра "Брама"

В Харькове сообщили о заминировании бизнес-центра "Брама". Уже эвакуировали людей и в здание зашли силовики. Это подтвердили в полиции.
"Заминировали" здание, которое расположено на улице Каразина, 2. Об этом сообщили 23 июня.
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Что известно об этом случае
- Информацию об этом инциденте подтвердили журналистам в Управлении полиции Харьковщины.
- На место сразу направили следователей и взрывотехников.
- Кроме этого, привлекли взрывотехников.
- Под зданием в этот момент находились 30 человек.
- В основном это были работники бизнес-центра и правоохранители.
Какое наказание возможно за такое
Если взрывчатку в здании не найдут, этот случай будут квалифицировать, как ложное сообщение об угрозе безопасности граждан. Наказание по соответствующей статье предусматривает от 2 до 6 лет тюрьмыОбратите внимание! В Киеве 17 июня, сообщили о заминировании железнодорожного вокзала и нескольких станций метро: "Крещатик", "Золотые ворота", "Дворец спорта", "Университет". Впоследствии это оказалось очередным фейковым заминированием.