В центре Харькова ищут взрывчатку в помещении бизнес-центра "Брама"

23 июня 2021 , 15:15
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Newsroom

В Харькове сообщили о заминировании бизнес-центра "Брама". Уже эвакуировали людей и в здание зашли силовики. Это подтвердили в полиции.

"Заминировали" здание, которое расположено на улице Каразина, 2. Об этом сообщили 23 июня.

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Что известно об этом случае

  • Информацию об этом инциденте подтвердили журналистам в Управлении полиции Харьковщины.
  • На место сразу направили следователей и взрывотехников.
  • Кроме этого, привлекли взрывотехников.
  • Под зданием в этот момент находились 30 человек.
  • В основном это были работники бизнес-центра и правоохранители.

Какое наказание возможно за такое 

Если взрывчатку в здании не найдут, этот случай будут квалифицировать, как ложное сообщение об угрозе безопасности граждан. Наказание по соответствующей статье предусматривает от 2 до 6 лет тюрьмы

Обратите внимание! В Киеве 17 июня, сообщили о заминировании железнодорожного вокзала и нескольких станций метро: "Крещатик", "Золотые ворота", "Дворец спорта", "Университет". Впоследствии это оказалось очередным фейковым заминированием.
Автор: Олександр Марчак