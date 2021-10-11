В сеть выложили запись, на которой виден мужчина, поджигающий инсталляцию. Пожар произошел ночью 10 октября.

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Горели 5 тюков сена

На записи видно, как мужчина подходит к декорациям для того, чтобы их поджечь. Перед тем он пристально смотрит, никто ли за ним не наблюдает. Мужчина поливает декорации горючей жидкостью, а затем поджигает их.

Видеозапись с камер наблюдения кафе появилась в социальных сетях. Люди перепугались, так как пожар мог распространиться на жилые дома рядом.

Как мужчина поджигал инсталляцию к Хэллоуину: видео

Как сообщили пожарные, возле ресторана Live.Love.Avocado горело пять тюков сена, которые были частью праздничной инсталляции к Хеллоуину. Площадь возгорания составила 15 квадратных метров. Спасатели подтвердили, что предварительной причиной пожара является поджог.