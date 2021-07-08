Инцидент произошел примерно в 4 утра 8 июля. Впоследствии в местных телеграм-каналах обнародовали видео с места.
Другой случай Африканец пытался убить азиатов в Одессе: нанес несколько ударов ножом
Место происшествия сразу после резни за Крым: видео телеграма "Труха"
Смеялся и говорил "Наш! Российский"
Одну из записей с места сделал парень, который получил ножевые ранения. Сперва там виден отрывок начала спора. Автор ролика спрашивает мужчину в вишневой футболке "Чей Крым?".
Тот улыбается и говорит "Наш! Российский". После этого на ролике уже следующий кадр, где автор имеет обмотанную бинтом окровавленную руку.
Он рассказывает правоохранителям, что его ударил ножом "крымнашист" в вишневой футболке. Мол, вытащил нож и пырнул в руку. Это подтверждают и очевидцы конфликта.
Впоследствии они вместе с полицией подходят к злоумышленнику. Тогда вмешивается мужчина в синей футболке, который говорит не снимать видео.
Также ранее публиковали запись с места сразу после резни. Там видно, как медики ведут пострадавшего. Он в процессе кричал и называл вероятного обидчика сепаратистом.
Запись раненого в споре о Крыме: видео из телеграма (18+)
Расположение заведения "Молодость", где это случилось / Карта google