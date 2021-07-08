Поспорили из-за Крыма: в центре Харькова устроили резню – видео 18+
Источник:24 канал
Возле харьковского ресторана "Молодость" спор относительно оккупированного Крыма перерос в резню. Как следствие, один человек получил ранения и пришлось вызвать скорую.
Инцидент произошел примерно в 4 утра 8 июля. Впоследствии в местных телеграм-каналах обнародовали видео с места.
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Место происшествия сразу после резни за Крым: видео телеграма "Труха"
Смеялся и говорил "Наш! Российский"
Одну из записей с места сделал парень, который получил ножевые ранения. Сперва там виден отрывок начала спора. Автор ролика спрашивает мужчину в вишневой футболке "Чей Крым?".
Тот улыбается и говорит "Наш! Российский". После этого на ролике уже следующий кадр, где автор имеет обмотанную бинтом окровавленную руку.
Туда приехали правоохранители
Пострадавший рассказал правоохранителям, что его ударил ножом "крымнашист" в вишневой футболке. Мол, вытащил нож и пырнул в руку. Впоследствии это подтвердили и очевидцы конфликта.
Впоследствии раненый парень и патрульные подошли к злоумышленнику. В диалог вмешался мужчина в синей футболке, который говорил не снимать видео.
Также ранее публиковали запись с места сразу после резни. Там видно, как медики ведут пострадавшего. Он в процессе кричал и называл вероятного обидчика сепаратистом.
Запись раненого в споре о Крыме: видео из телеграма (18+)Обратите внимание! В Польше в Белостоке 2 июля нашли тело 48-летнего украинца. Впоследствии по подозрению в убийстве задержали его соотечественника. По мнению следователей, причиной ужасного преступления стал спор о принадлежности Крыма.
Расположение заведения "Молодость", где это случилось / Карта google