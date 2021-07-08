Поспорили из-за Крыма: в центре Харькова устроили резню – видео 18+

Возле харьковского ресторана "Молодость" спор относительно оккупированного Крыма перерос в резню. Как следствие, один человек получил ранения и пришлось вызвать скорую.

Инцидент произошел примерно в 4 утра 8 июля. Впоследствии в местных телеграм-каналах обнародовали видео с места.

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Место происшествия сразу после резни за Крым: видео телеграма "Труха"

Смеялся и говорил "Наш! Российский"

Одну из записей с места сделал парень, который получил ножевые ранения. Сперва там виден отрывок начала спора. Автор ролика спрашивает мужчину в вишневой футболке "Чей Крым?".

Тот улыбается и говорит "Наш! Российский". После этого на ролике уже следующий кадр, где автор имеет обмотанную бинтом окровавленную руку.

Туда приехали правоохранители

Пострадавший рассказал правоохранителям, что его ударил ножом "крымнашист" в вишневой футболке. Мол, вытащил нож и пырнул в руку. Впоследствии это подтвердили и очевидцы конфликта.

Впоследствии раненый парень и патрульные подошли к злоумышленнику. В диалог вмешался мужчина в синей футболке, который говорил не снимать видео.

Также ранее публиковали запись с места сразу после резни. Там видно, как медики ведут пострадавшего. Он в процессе кричал и называл вероятного обидчика сепаратистом.

Запись раненого в споре о Крыме: видео из телеграма (18+)

В Польше в Белостоке 2 июля нашли тело 48-летнего украинца. Впоследствии по подозрению в убийстве задержали его соотечественника. По мнению следователей, причиной ужасного преступления стал спор о принадлежности Крыма.

Расположение заведения "Молодость", где это случилось / Карта google