На столичном Крещатике утром 3 августа 39-летний житель Бориспольского района поджег автомобиль. Спасатели огонь потушили, а злоумышленника задержала полиция.

В столице подожгли машину: детали

Утром 3 августа на улице Крещатик в Киеве патрульные обнаружили, что горит автомобиль, сообщает пресс-служба Нацполиции.

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На место происшествия выехали пожарные и следователи. Спасателям удалось потушить огонь, а полицейские задержали злоумышленника. Им оказался 39-летний житель Бориспольского района.

Правоохранители установили, что мужчина взял канистру с неизвестной зажигательной смесью, облил ею машину, а затем поджег.

Следователи осмотрели место происшествия и изъяли канистры с легковоспламеняющимся веществом и автомобильные шины. Их отправили на экспертизу.

Что грозит злоумышленнику

Полицейские начали уголовное производство по статье об умышленном уничтожении или повреждении имущества.

Мужчине грозит до 10 лет заключения. Правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия и мотивы поступка.

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Мужчина, который поджег авто в Киеве / Фото Нацполиции