В Киеве планируют построить мечеть. Сейчас идет обсуждение дизайна, а вопрос с местом ее возведения уже почти решен.

Об этом заявил посол Турции в Украине Ягмур Ахмет Гюльдере в интервью Интерфакс-Украина. По его словам, это необходимо, ведь в Украине проживает большое количество мусульман, включая крымских татар.

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"Особенно после 2014 года мы видим, что многие крымские татары должны были переехать, и в Киеве живет значительное сообщество. К нам обратились с просьбой о сотрудничестве и помощи Украине и ее мусульманскому сообществу построить мечеть в Киеве", – сказал Гюльдере.

Справка. Ранее глава Духовного управления мусульман Украины шейх Ахмед Тамим заявил, что количество мусульманского населения в Украине вероятно уже достигло 2 миллионов человек.

По его словам, после обсуждения дизайна, планируют уже запустить официальные процедуры утверждения. Предварительно строительство планируется в центре столицы, а больше деталей появится в ближайшие месяцы.

"У Киева очень красивый пейзаж, это очень красивый город, и я абсолютно убежден, что этот проект принесет особое, уникальное дополнение красоте Киева, его богатым контурам и видам", – подчеркнул посол.