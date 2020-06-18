В Печерском районе столицы неизвестные разбили с десяток иномарок. У автомобилей выбили лобовое стекло, а капоты залили неизвестной бурой субстанцией. Среди разбитых автомобилей есть несколько элитных иномарок.

О неприятном инциденте информирует фейсбук-сообщество dtp.kiev.ua. Там добавляют: на бульваре Леси Украинки, 23 зафиксировали похожую ситуацию.

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Суровый Киев: элитный Печерск. Автомобили вымазаны чем-то бурым и разбито лобовое стекло. Что это было?

– говорится в посте сообщества.

В комментариях к сообщению люди удивляются, как инцидент мог случиться в самом сердце столицы, где практически везде есть камеры наблюдения и много охраны.

"Там же охрана рядом ... Буквально в 5 метрах, и проезд никому автомобили не перекрывали. Это же парковочные места", – удивляется один из пользователей соцсетей.

Разбитые иномарки в центре Киева: видео

Как видно по фото, у всех без исключения автомобилях разбито стекло, некоторые из них еще и измазаны чем-то бурым.