В центре Киева трактор должен был сделать ремонт, но провалился под асфальт: красноречивое фото

В Киеве 27 мая коммунальный трактор провалился под асфальт. Именно он должен был проводить ремонтные работы, однако что-то пошло не так.

Инцидент произошел в центре Киеве на улице Предславинской. Об этом сообщили на фейсбук-странице "Киев Оперативный".

Интересно Возвели переправу вместо обвалившегося во время пресконференции Зеленского моста: видео

Трактор должен был ремонтировать дорогу, однако сам провалился под асфальт. Пользователи сети активно отреагировали на инцидент, отметив, что это просто "глубокий ремонт".

Асфальт дал понять трактору, что его лучше не трогать,

– написал пользователь в фейсбуке.

Также в комментариях к фото пользователи утверждают, что трактор принадлежит "Киевводоканалу", и должен был снять слой асфальта для проведения аварийных работ.