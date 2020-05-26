В центре Киева внезапно сгорела машина: фото, видео

В столице возле станции метро "Олимпийская" загорелась машина. Пока ничего не известно о пострадавших.

Какой автомобиль вспыхнул

Спасатели прибыли на место происшествия тогда, когда авто уже догорало, сообщает телеграм-канал Teza. Вспыхнула в столице Украины "Таврия".

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"Киев.Оперативный" в фейсбуке сообщает, что спасатели ГСЧС сработали оперативно. Сейчас причины возгорания выясняют на месте происшествия.

На фото видно, что машина полностью сгорела. Вблизи пострадавшего транспорта не было других автомобилей. Очевидцы рассказали, что "Таврия" сгорела за 4 минуты.



В Киеве сгорела "Таврия" / Фото ASPI news

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