В центре Одессы вспыхнул масштабный пожар: горит жилой дом – фото, видео
В Одессе в трехэтажном жилом доме 12 июня вспыхнул масштабный пожар. Огонь охватил сразу несколько квартир на разных этажах.
По предварительной информации, пожар вспыхнул на третьем этаже. Однако огонь быстро перекинулся на крышу и балкон второго этажа. Об этом сообщили на странице ГСЧС в фейсбуке.
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Известно, что спасатели уже прибыли на место пожара и пытаются ликвидировать возгорание. На месте происшествия находятся 10 пожарных. Им удалось локализовать огонь в квартире, но крыша продолжает гореть.
Заметим, что на первом этаже трехэтажного дома расположена пиццерия. Работники заведения успешно эвакуировали своих посетителей. Дом, в котором вспыхнул пожар, находится на углу Александровского проспекта и улицы Бунина.
Как пишет издание "Думская" в телеграмме, жильцам дома, который продолжает гореть, удалось спасти своих домашних любимцев и немного вещей.
Они сидят на тротуаре напротив горящего дома,
– говорится в сообщении.
В центре Одессы вспыхнул крупный пожар / Фото ГСЧС, "Думская"
В центре Одессы горит жилой дом: смотрите видео
Пожар в жилом доме в Одессе: смотрите видео