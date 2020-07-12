В Одессе в трехэтажном жилом доме 12 июня вспыхнул масштабный пожар. Огонь охватил сразу несколько квартир на разных этажах.

По предварительной информации, пожар вспыхнул на третьем этаже. Однако огонь быстро перекинулся на крышу и балкон второго этажа. Об этом сообщили на странице ГСЧС в фейсбуке.

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Известно, что спасатели уже прибыли на место пожара и пытаются ликвидировать возгорание. На месте происшествия находятся 10 пожарных. Им удалось локализовать огонь в квартире, но крыша продолжает гореть.

Заметим, что на первом этаже трехэтажного дома расположена пиццерия. Работники заведения успешно эвакуировали своих посетителей. Дом, в котором вспыхнул пожар, находится на углу Александровского проспекта и улицы Бунина.

Как пишет издание "Думская" в телеграмме, жильцам дома, который продолжает гореть, удалось спасти своих домашних любимцев и немного вещей.

Они сидят на тротуаре напротив горящего дома,

– говорится в сообщении.

В центре Одессы вспыхнул крупный пожар / Фото ГСЧС, "Думская"

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