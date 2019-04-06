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      ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ДЕБАТЫ ЗЕЛЕНСКОГО С ПОРОШЕНКОМ

      Цену электроэнергии можно было бы уменьшить на 15%, – нардеп об отмене формулы "Роттердам+"

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      Иллюстративное фото
      Иллюстративное фото / Фото из открытых источников

      Благодаря схеме "Роттердам+" доходы украинского олигарха Рината Ахметова растут на сотни процентов.

      Об этом в своем видеоблоге "Энергетическая стратегия" рассказала нардеп Виктория Войцицкий.

      Читайте также: Старые схемы времен Януковича: украинцы платят зеленые энерготарифы Ахметову

      По ее словам, история началась еще в 2016 году, когда суды неожиданно сняли арест с газодобывающего бизнеса олигарха. А уже весной Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг утвердила новый порядок формирования цены электроэнергии, известный как формула "Роттердам+".

      Кроме этого, Войцицкий отметила, что крупнейшей частной газодобывающей компанией в Украине является ДТЭК, которая принадлежит тому же Ахметову.

      Итак, олигарху разрешили меньше платить налогов, а в бюджете не нашлось денег на субсидии и на повышение зарплат учителям и врачам,
      – подчеркнула нардеп.

      И заметила, что налоговый комитет Верховной рады возглавляет Нина Южанина, а она – близкая соратница действующего президента Петра Порошенко.

      Ніна Южаніна
      Нина Южанина 

      Войцицкий пояснила, что Южанина уже более полугода не выносит на рассмотрение комитета законопроект об отмене формулы "Роттердам+". И добавила, что только этим законом можно было снизить цену электроэнергии на 15%, лишив сверхприбылей самого богатого олигарха.

      Что такое "Роттердам+"? Это методика формирования цены на топливную составляющую (а именно уголь) при производстве электроэнергии на тепловых электростанциях в Украине. Действовать начала в мае 2016 года, как результат потери Украиной контроля над частью Донецкого угольного бассейна – из-за войны на Донбассе.

      Стоимость топлива определяет следующая формула: цена угля в портах Амстердам – Роттердам – Антверпен + стоимость его доставки в Украину. И эксперты, и депутаты, и чиновники неоднократно заявляли о коррупционности этой методики.

      Смотрите полный выпуск видеоблога Виктории Войцицкой "Энергетическая стратегия" за 5 апреля 2019 года

       

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      Теги: Новости Украины Тарифы Электроэнергия Ринат Ахметов Энергетика
      Источник: 24 канал
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