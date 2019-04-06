Цену электроэнергии можно было бы уменьшить на 15%, – нардеп об отмене формулы "Роттердам+"

Благодаря схеме "Роттердам+" доходы украинского олигарха Рината Ахметова растут на сотни процентов.

Об этом в своем видеоблоге "Энергетическая стратегия" рассказала нардеп Виктория Войцицкий.

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По ее словам, история началась еще в 2016 году, когда суды неожиданно сняли арест с газодобывающего бизнеса олигарха. А уже весной Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг утвердила новый порядок формирования цены электроэнергии, известный как формула "Роттердам+".

Кроме этого, Войцицкий отметила, что крупнейшей частной газодобывающей компанией в Украине является ДТЭК, которая принадлежит тому же Ахметову.

Итак, олигарху разрешили меньше платить налогов, а в бюджете не нашлось денег на субсидии и на повышение зарплат учителям и врачам,

– подчеркнула нардеп.

И заметила, что налоговый комитет Верховной рады возглавляет Нина Южанина, а она – близкая соратница действующего президента Петра Порошенко.



Нина Южанина

Войцицкий пояснила, что Южанина уже более полугода не выносит на рассмотрение комитета законопроект об отмене формулы "Роттердам+". И добавила, что только этим законом можно было снизить цену электроэнергии на 15%, лишив сверхприбылей самого богатого олигарха.

Что такое "Роттердам+"? Это методика формирования цены на топливную составляющую (а именно уголь) при производстве электроэнергии на тепловых электростанциях в Украине. Действовать начала в мае 2016 года, как результат потери Украиной контроля над частью Донецкого угольного бассейна – из-за войны на Донбассе.



Стоимость топлива определяет следующая формула: цена угля в портах Амстердам – Роттердам – Антверпен + стоимость его доставки в Украину. И эксперты, и депутаты, и чиновники неоднократно заявляли о коррупционности этой методики.

Смотрите полный выпуск видеоблога Виктории Войцицкой "Энергетическая стратегия" за 5 апреля 2019 года