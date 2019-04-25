Цену на газ в Украине снизили: соответствует ли решение договоренностям с МВФ

"Нафтогаз" с 1 мая 2019 года снизил цену на газ для населения, и теперь она составит около 8,25 гривны за кубометр. Такое решение полностью соответствует договоренностям между Украиной и Международным валютным фондом.

Об этом рассказала министр финансов Украины Оксана Маркарова в комментарии "Интерфаксу".

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Цены, установленные правительственным постановлением (о государственном регулировании), фактически будут служить как "потолок" цен на природный газ для населения до конца этого года. Это соответствует цели рыночного ценообразования на природный газ для всех категорий потребителей и таким образом отвечает обязательствам Украины перед МВФ,

– объяснила Маркарова.

Отметим, повышение цен на газ для населения до рыночного уровня является ключевым требованием Международного валютного фонда для продолжения сотрудничества с Украиной. Поэтому, согласно договоренностям и постановлению о ПСО, с 1 мая тарифы на газ для населения должны были вырасти до 9,85 гривны за кубометр, а с 1 января 2020 года – до 12,3 гривен за кубометр. Сейчас цены на газ для граждан составляют 8,55 гривны за кубометр.

Но согласно требованиям МВФ, цена на газ для населения должна формироваться из двух факторов – себестоимости украинского газа и сопутствующих услуг, и его импорта. Поскольку газ в Европе подешевел, и Украина может его закупить за меньшие деньги, государство может снизить тариф для населения, не нарушив тем самым договоренности с МВФ.

Как менялась цена на газ в Украине?Кабинет Министров в ноябре прошлого года повысил цену на газ для населения до 8,55 гривен за кубический метр.



НАК "Нафтогаз" по поручению правительства в начале апреля снизил цену на газ для бытовых потребителей. Поэтому за апрель украинцы получат новые платежки – вместо 8,55 гривны за кубометр газа, придется заплатить 8,38 гривны. А цена газа для промышленности была снижена с 1 апреля. Это стало возможным благодаря тому, что в Европе сейчас газ подешевел.



Однако уже 16 апреля представитель "Нафтогаза" Андрей Фаворов рассказал, что компания не сможет выполнить постановление Кабмина №293 о снижении цены на газ для населения. Следовательно, в мае "Нафтогаз" собирался повысить цену на газ для бытовых потребителей до 9,7–9,8 гривны за кубометр.



Премьер-министр Украины Владимир Гройсман 17 апреля поставил ультиматум главе "Нафтогаза" Андрею Коболеву: если он не снизит стоимость газа до 24 апреля, то может забыть о своей должности. По мнению главы правительства, цена на голубое топливо в Украине выше рыночной цены, поэтому должна быть ниже, чем 8 гривен 55 копеек за кубометр.



В итоге "Нафтогаз" 22 апреля все же согласился на такие условия. Следовательно, с 1 мая население Украины будет платить за газ меньше – 8,25 гривен за кубометр. В то же время согласованный между правительством и "Нафтогазом" механизм позволяет не только избежать подорожания газа, но и уменьшить цену.