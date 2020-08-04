Хотя традиционно зимой спрос на топливо растет, что приводит к росту цены, в этом году такой сценарий украинцам не страшен. Об этом Укринформу сообщили в пресс-службе НАК "Нафтогаз Украины".

Напомним В Украине заработал рынок газа: какие преимущества для населения

Рекордные запасы топлива

Цена не поднимется из-за рекордных 22 миллиардов кубических метров газа, накопленных в подземных хранилищах. К октябрю этот объем может достичь 26 миллиардов кубометров.

Этих запасов должно хватить, чтобы сохранить цены на газ в стране на относительно низком уровне даже в разгар отопительного сезона.

По состоянию на 1 августа 2019 года в подземных хранилищах хранилось 15,9 миллиарда кубометров голубого топлива. Поэтому заметна разница с рекордной нынешней цифрой.

Рынок газа и цена для населения

В НАК также объяснили, какие изменения несет открытие с 1 августа свободного рынка газа для населения.

Это означает, что отныне украинцы сами могут свободно менять газового поставщика. Долгие годы цены на газ в Украине регулировал Кабинет Министров через НАК Нафтогаз Украины. Компания была обязана продавать газ посредникам-монополистам, которые уже с наценкой перепродавали его украинцам,

– отметили в Нафтогазе.

Теперь Нафтогаз Украины может напрямую продавать газ населению, как и другие поставщики, а украинцы беспрепятственно выбирать и менять поставщика.

К слову, не самое большое преимущество рынка газа для населения – это появление конкуренции. Все компании будут "воевать" за своего клиента. Они будут пытаться предложить лучший сервис. Например, вопрос можно будет решить с помощью чат-ботов в телефоне.

В компании также отметили, что с 1 августа цены на газ для населения, как и с 2015 года для промышленности, определяет рынок.