Цены на электроэнергию не обсуждаются в новой программе с МВФ. Сейчас Международный валютный фонд поддерживает политику правительства Украины по тарифам.

Вопроса тарифов в новой программе нет

В программе Stand-by вопросы тарифообразования не поднимают. Об этом сообщил министр финансов Сергей Марченко в интервью РБК-Украина.

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Обязательства Украины, которые были в предыдущей программе и не были выполнены, никуда не делись, а перешли в новую.

Сейчас меняется глава миссии в Украине. Вместо Рона ван Родена будет Иванна Владков-Холлар. Обязательства по таким направлениям, как антикоррупция, банковская система, правосудие и суды, единственное юрлицо – остаются теми же,

– отметил Марченко.

Что известно о новой программе МВФ