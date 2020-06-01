Цены на электроэнергию с МВФ не обсуждают, – Марченко
Цены на электроэнергию не обсуждаются в новой программе с МВФ. Сейчас Международный валютный фонд поддерживает политику правительства Украины по тарифам.
Вопроса тарифов в новой программе нет
В программе Stand-by вопросы тарифообразования не поднимают. Об этом сообщил министр финансов Сергей Марченко в интервью РБК-Украина.
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Обязательства Украины, которые были в предыдущей программе и не были выполнены, никуда не делись, а перешли в новую.
Сейчас меняется глава миссии в Украине. Вместо Рона ван Родена будет Иванна Владков-Холлар. Обязательства по таким направлениям, как антикоррупция, банковская система, правосудие и суды, единственное юрлицо – остаются теми же,
– отметил Марченко.
Что известно о новой программе МВФ
- 5 июня 2020 года МВФ должен утвердить программу Stand-by для Украины.
- За 18 месяцев Украина должна получить 5 миллиардов долларов в три этапа.
- Первый транш – 1,9 миллиарда долларов должен поступить уже через несколько дней после подписания соглашения.
- Эти деньги Киев планирует использовать на поддержку бюджета и платежного баланса.