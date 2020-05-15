Элитное жилье взлетело в цене: в каких странах и на сколько

Рост цен или их стабильность зафиксированы в 76% стран мира, а большинство мест среди лидеров разделились между Европой и Азией.

Пандемия коронавирусной инфекции COVID-19 не повлияла на рейтинг, так как кризис охватил США и Великобританию лишь в конце марта, говорится в отчете Prime Global Cities Index за первый квартал 2020 года, подготовленным компанией Knight Frank.

Кстати Названы самые дорогие для строительства города мира

ТОП-10 стран с наиболее стремительным подорожанием недвижимости премиум-класса:

Манила, Филиппины +15,3% (по сравнению с первым кварталом 2019)

Филиппины около 20 лет сопровождал экономический рост. Эту страну выбирали многие инвесторы. Этому способствовала политика правительства, которое активно борется с преступностью. Спрос со стороны иностранных инвесторов стимулировали дешевые "золотые визы" (при инвестициях в недвижимость и/или в бизнес от 75 тысяч долларов). Коронавирус внес свои коррективы. Недвижимость на Филиппинах, вероятно, подешевеет на 15% после непрерывного роста.

Манила стала городом-лидером по росту цен на элитное жилье / Фото Pixabay

Тайбэй, Тайвань +8,9%

До коронавируса в стране уже наблюдался высокий спрос на недвижимость. Благодаря низким процентным ставкам, отсутствию ограничений на передвижение и большому количеству деловых людей, возвращающихся из-за рубежа, просмотры объектов подскочили. К тому же, Тайвань получил высокую оценку борьбы с пандемией COVID-19. Есть и политический аспект: торговая война между США и Китаем привела к тому, что большое количество предприятий из Китая переместило свое производство в Тайвань.

Тайбэй занял второе место / Фото Unsplash

Стокгольм, Швеция +8,6%

Мировые рейтинги счастья, развития, а также экспертные оценки других факторов благосостояния, указывают на высокий уровень качества жизни в Швеции. Страна не вводила жесткий карантин из-за коронавируса, но рынок недвижимости все равно понес финансовые потери. Однако в годовом разрезе рост цен на квадратные метры местного жилья все еще позитивен.

Стокгольм оказался на третьей ступеньке / Фото Pixabay​

​Важно Что происходит на рынке вторичной недвижимости Киева на фоне карантина

Гуанчжоу, Китай +6,5%

Крупный мегаполис Китая многие годы отличался более доступными ценами на элитную недвижимость (в сравнении с Пекином или Шанхаем). Город является одним из самых перспективных для представителей среднего и малого бизнеса.

Город Гуанчжоу известен своими авангардными зданиями​ / Фото Pixabay

Токио, Япония +6,3%

Большинство элитных квартир расположены в центральных районах Токио, таких как Минато или Сибуя. Стоит отметить, что стоимость жизни в Япония очень высока, а в Токио – самая высокая в стране.

Столица Японии вошла в первую пятерку / Фото Pixabay

Цюрих, Швейцария +6,2%

Элитная недвижимость в Швейцарии пользуется спросом среди инвесторов и миллионеров со всего мира. Цюрих – самый большой город страны и важный международный финансовый центр. Коронавирусный карантин обходится производящей экономике Швейцарии в сумму от 11 до, по разным подсчетам, 17 миллиардов франков в месяц, но сфера недвижимости продолжает развиваться.

Цюрих считается мировым центром финансов / Фото Pixabay

Торонто, Канада +5,7%

Хорошая новость заключается в том, что рынок недвижимости вступил в кризис на этапе стабильности. Цены на жилье по Канаде показывали двузначный рост, а продажи продолжают увеличиваться. Но негативного эффекта не удалось избежать. В апреле продажи в Торонто сократились на 69% по сравнению с прошлым годом.

Торонто входит в число городов мира с самым высоким уровнем жизни / Фото Pixabay

Сидней, Австралия +4,7%

Сидней – самый большой и самый старый город Австралии. Эксперты-оптимисты обещают, что снятие ограничения на проведение аукционов и просмотров недвижимости даст свой позитивный эффект. Если бизнес вернется к нормальной работе до конца мая, то доверие к рынку жилья восстановится.

Самый большой город Австралии оказался на восьмой позиции / Фото Pixabay

Мадрид, Испания +4,6%

Спрос и цены на недвижимость в Мадриде сохраняются на стабильном уровне на фоне карантинных ограничений из‑за коронавируса. Данные экспертов свидетельствуют, что покупатели изучают рынок в условиях самоизоляции.

Мадрид славится музеями европейского искусства / Фото Pixabay

Женева, Швейцария +4,3%

В Женеве обычно наблюдаются самые высокие цены на недвижимость. Также много элитного жилья расположено на берегу Женевского озера в коммуне Колоньи (кантон Женева).

Город на берегу Женевского озера замкн рейтинг / Фото Pixabay

Самый слабый рост на рынке элитного жилья, по данным аналитиков, зафиксирован в Найроби (-4,5%), далее идут Бангкок (-4,3%) и Нью-Йорк (-3,2%).