Продовольственные товары дорожают уже второй месяц подряд. Стоимость молочных продуктов и растительных масел выросла больше всего.

Такие данные появились в релизе Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО). Индекс продовольственных цен ФАО в июле вырос на 1,2% по сравнению с июнем 2020 года и на 1% по сравнению с июлем 2019 года.

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В релизе указано, что цены на растительные масла по сравнению с июнем выросли на 7,6%. Это обусловлено снижением объемов производства, активизацией международного импортного спроса и нехваткой рабочих мигрантов. Индекс цен на молочные продукты увеличился на 3,5%. Также на 1,4% выросли цены на сахар.

Зато стоимость свинины и говядины снизилась по сравнению с прошлым месяцем, поскольку импортный спрос в мире остается ниже, чем экспортное предложение. В то же время мясо птицы подорожало из-за уменьшения объемов производства в Бразилии и роста стоимости кормов. Цены на зерновые продукты почти не изменились.