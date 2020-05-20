Цены на проезд в поездах, автобусах и маршрутках не вырастут
С ослаблением карантина в Украине не вырастут цены на проезд по железной дороге, в автобусах и маршрутках. Работу транспорта начнут восстанавливать уже 22 мая.
Цены на проезд в поезде
"Что касается железнодорожных перевозок – наверное, самый чувствительный вопрос – повышение стоимости не произойдет. Мы прекрасно осознаем социальный эффект и важность этих перевозок", – заявил 20 мая после заседания правительства глава Мининфраструктуры Владислав Криклий, сообщает 24 канал.
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Цены на проезд в маршрутках и автобусах
Относительно маршруток и автобусных перевозок, то цены на проезд тоже не должны повышаться, сказал министр. Однако стоит заметить, что цены на проезд в городских маршрутках и автобусах устанавливает местная власть.
"Когда они (перевозчики – 24 канал) предлагают маршруты и выигрывают конкурсы, то устанавливают стоимость. На маршрутные такси она установлена на уровне городов и не должна увеличиваться, кроме случаев, если города решат ее пересматривать, чего бы мы не советовали", – рассказал Криклий.
Что известно о возобновлении работы транспорта в Украине
- с 22 мая в Украине запустят пассажирские перевозки автотранспортом в городском, пригородном, внутриобластном и международном сообщении;
- с 25 мая – перевозки в метро;
- с 1 июня – железнодорожные перевозки в городском, региональном, дальнем внутреннем и межобластном сообщении;
- с 1 июня – межобластные пассажирские перевозки автотранспортом.
- с 15 июня – самолеты, выполняющие регулярные пассажирские перевозки.
Этапы восстановления работы транспорта в Украине / Инфографика 24 канала