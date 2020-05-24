Цены на свет могут вырасти: Минэнерго представило меморандум по "зеленой энергетике"

Минэнергетики подготовило меморандум о сокращении "зеленых тарифов". По информации СМИ, документ, в частности, предусматривает увеличение стоимости первых ста киловатт для населения – от 90 копеек до 1 гривны 68 копеек. Президент Зеленский меморандум не утвердил, посчитав, что условия для производителей "зеленой энергии" – слишком мягкие.

Минэнерго хочет реструктуризировать "зеленые тарифы"

Как посчитали в профильном ведомстве, отмена льготной цены для населения позволила бы сэкономить более 3 миллиардов гривен. Об этом информирует "Бизнес.Цензор".

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Более 6,5 миллиардов гривен государство сможет получить от реструктуризации "зеленых тарифов" для солнечных и ветровых электростанций:

тарифы для СЭС, которые ввели в эксплуатацию до 2020 года, обрежут на 15%;

после 2020-го – на 2,5%;

тарифы для ВЭС, которые ввели в эксплуатацию до 2020 года, обрежут на 7,5%;

после 2020-го – на 2,5%.

Общий эффект от реструктуризации тарифов ВЭС и СЭС, по сравнению с 2019, составит 27,5%.

Кратко о проблемах с "зеленой энергетикой" Украины

"Зеленую энергию" производят из природных источников – ветра и солнца.

производят из природных источников – ветра и солнца. "Зеленый тариф" – это тариф, по которому на оптовом рынке, продают электроэнергию, произведенную из альтернативных источников энергии. Его ввели в 2009 году, а размер тарифа определяет государство.

– это тариф, по которому на оптовом рынке, продают электроэнергию, произведенную из альтернативных источников энергии. Его ввели в 2009 году, а размер тарифа определяет государство. Государство установила "зеленый тариф", предусматривая компенсацию производителям "зеленой энергии" законом "Об альтернативных источниках энергии". Говорится примерно о 4 гривнах за каждый киловатт-час.

"зеленой энергии" законом "Об альтернативных источниках энергии". Говорится примерно о 4 гривнах за каждый киловатт-час. Но проблема в том, что в Украине "зеленый тариф" в несколько раз выше, чем тариф на обычную электроэнергию, да еще и выше, чем во всех других странах Европы.

Проблема завышенного тарифа (чрезмерной компенсации производителям) возникла еще во времена Януковича: тогда самый высокий в Европе "зеленый тариф" сформировали в интересах отдельных финансово-промышленных групп.

возникла еще во времена Януковича: тогда самый высокий в Европе "зеленый тариф" сформировали в интересах отдельных финансово-промышленных групп. Поэтому в целом хорошую инициативу "зеленого тарифа", как считают эксперты, пока не удалось качественно реализовать в Украине: до сих пор льготами пользуются крупные компании, которые являются монополистами на рынке электроэнергии.

Скриншот из Меморандума Минэнергетики