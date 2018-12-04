Цены квартир на вторичке Киева: что изменилось в ноябре 2018

По сравнению с ценами в октябре 2018 за месяц стоимость выставленных на продажу квартир на вторичном рынке жилья в Киеве не существенно, но пошла вверх.

По данным портала столичной недвижимости 100realty.ua в ноябре 2018 средняя стоимость 1-4-комнатных квартир на "вторичке" в Киеве зафиксирована на уровне 1236 долларов США за метр квадратный.

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По сравнению с октябрем 2018-го, цена в долларах выросла на 0,1%.

Однако из-за колебания курса национальной валюты, цены в гривне – наоборот снизились.

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Так, средняя стоимость метра квадратного на вторичном рынке жилья в Киеве в ноябре 2018-го составила 34 679 гривен. И это на 0,9% меньше по сравнению с предыдущим месяцем.

С начала года средняя цена на жилье в Киеве в долларовом эквиваленте увеличилась на 0,3%, а в гривне упала на 2,6%.



Динамика цен на квартиры на вторичном рынке Киева

От дешевых до дорогих

По сравнению с октябрем средняя цена предложения 20% квартир низкого ценового сегмента уменьшилась – на 0,8% до 19 859 гривен за метр квадратный, а у 20% высокого – на 0,9% до 60 448 гривен за квадрат.



Стоимость дешевых и дорогих квартир на вторичном рынке Киева

В целом количество выставленных для продажи квартир на вторичном рынке жилья в Киеве в ноябре, уменьшилось на 2% относительно октября 2018-го и составило 16 902 квартир.

Объем предложений в общей площади уменьшился на 1,8%, а в долларовом эквиваленте – на 1,7%.

Доля квартир, впервые выставленных на продажу, за отчетный месяц составила 12% от всего объема предложения.

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Средняя цена предложения "новых" квартир в Киеве на 1,6% ниже показателей за октябрь 2018-го и составляет 34 449 гривен или 1228 долларов за квадрат.