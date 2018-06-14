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Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины

Цены на алкоголь в Украине снова могут вырасти: что и на сколько подорожает

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В Украине могут вырасти цены на алкоголь
В Украине могут вырасти цены на алкоголь / Фото из открытых источников

Министерство экономического развития и торговли предлагает частично повысить минимальные оптово-отпускные и розничные цены на отдельные виды алкогольных напитков в Украине.

Об этом говорится в проекте постановления, опубликованном на сайте Минэкономразвития.

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В частности, в ведомстве предлагают повысить цены на водку и ликеро-водочные изделия на 12,4-19,6%; на виски, ром и джин на 12%; коньяк (бренди) на 6,6-9,5%; вина-на 4,5-13,5%.

Произошел рост составляющих цены на алкоголь из-за подорожания компонентов производства, в частности, цен на спирт, тару, комплектующие. Поэтому сейчас размер минимальных цен не соответствует реальным затратам на производство и реализацию алкогольных напитков и нуждается в корректировке,
– говорится в пояснительной записке.

Кроме того, отмечается, что базой расчетов при установлении новых цен на алкоголь послужили данные по стоимости производства за второе полугодие 2017 года от производителей, включая материальные, общепроизводственные, административные и финансовые расходы производителей.

Также в министерстве напомнили, что с 2018 года ставка акцизного налога на коньяк повышены на 20% - от 105,80 гривен до 126,96 гривен за один литр 100% спирта.

Теги: Новости Украины Цены Министерство экономического развития и торговли Алкогольный рынок Алкоголь
Источник: 24 Канал
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