Цены на газ в Европе упали после договоренности о транзите между Украиной и Россией

В Европе зафиксировали падение цен на газ – всего на 7-8%. Так энергетические биржи отреагировали на новость о том, что Украина и Россия достигли принципиальной договоренности относительно нового газового контракта.

Об удешевлении газа свидетельствует информация, опубликованная на сайте Нидерландской биржи ICE Endex.

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Фьючерсы на газ стремительно подешевели, особенно по газу, поставки которого запланированы на январь 2020 года. На британском биржевой площадке цены уменьшились на 7,1%, а на Амстердамском – на 8,7%, до 13,7 евро за мегаватт-час.

20 декабря происходит продолжение трехсторонних переговоров о транзите российского газа через газотранспортную систему Украины с участием представителей России и Украины. Еврокомиссия на переговорах будет участвовать онлайн.

Что нужно знать о газовых переговорах