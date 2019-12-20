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      Цены на газ в Европе упали после договоренности о транзите между Украиной и Россией

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      В Европе упали цены на газ / ednist.info

      В Европе зафиксировали падение цен на газ – всего на 7-8%. Так энергетические биржи отреагировали на новость о том, что Украина и Россия достигли принципиальной договоренности относительно нового газового контракта.

      Об удешевлении газа свидетельствует информация, опубликованная на сайте Нидерландской биржи ICE Endex.

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      Фьючерсы на газ стремительно подешевели, особенно по газу, поставки которого запланированы на январь 2020 года. На британском биржевой площадке цены уменьшились на 7,1%, а на Амстердамском – на 8,7%, до 13,7 евро за мегаватт-час.

      20 декабря происходит продолжение трехсторонних переговоров о транзите российского газа через газотранспортную систему Украины с участием представителей России и Украины. Еврокомиссия на переговорах будет участвовать онлайн.

      Что нужно знать о газовых переговорах

      • Украина планирует заключить новый контракт с Россией на транзит российского газа в Европу на 10 лет.
      • Зато в России предлагают это сделать только на 1 год. При этом там хотят, чтобы обе страны отказались от взаимных претензий в международном арбитраже и прекратили все дела в судах.
      • Однако Украина не собирается забывать 22 миллиарда долларов, которые ей за газ должна Россия. При этом "Газпром" отказался поставлять газ в Украину напрямую до тех пор, пока Украина не откажется от своих побед в международных арбитражах.
      • Тем временем в "Нафтогазе" предлагают, чтобы "Газпром" отдал Украине 3 миллиарда долга за Стокгольмский арбитраж прямыми поставками газа.
      • Президент России Владимир Путин заявляет, что его страна готова поставлять газ в Европу только на своих условиях. А в "Газпроме" жалуются на "очень высокие" тарифы на транзит газа.
      • Украина, Россия и Еврокомиссия по результатам переговоров 19 декабря наработали протокол, который приближает подписание транзитного газового контракта. ​О достижении "принципиального соглашения по транзиту газа" сообщили все три стороны переговоров.
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      Автор: Наталия Пристанская
      Теги: биржа Европа Нафтогаз Газпром Газовый контракт Газ Газовый конфликт Украина – Россия
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