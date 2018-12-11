Тарифы на отопление выросли еще в нескольких городах Украины
Во вторник, 11 декабря, Национальная комиссия, осуществляющая госрегулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг приняла решение о повышении тарифов на теплоснабжение для еще шести городов Украины.
Соответствующее решение НКРЭКУ приняла на заседании.
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Тариф на производство тепловой энергии повышен для:
- "Винницагортеплоэнерго" – на 20%;
- "Гортепловодоэнергия" (Хмельницкая область) – на 18%;
- "Ровнотеплоэнерго" – на 18%;
- "Хмельницктеплокоммунэнерго" – на 19%;
- "Черкассытеплокоммунэнерго" – на 18%;
- "Черкасское химволокно" – на 21%;
- "Евро-реконструкция" (Киевская область) – на 10%;
- "Фирма ТехНова" (Черниговская область) – на 10,8%.
В НКРЕКП сообщили, что повышение цен не повлияет на размер субсидий для украинских семей.
"Мы не допустили необоснованного завышения тарифов. Процент роста тарифов на тепло не превысил процента роста стоимости газа — 23,5%. В то же время для потребителей бюджетной сферы нам удалось снизить тарифы до 22%"Новые тарифы вступают в силу с 1 января 2019 года", – заявили в НКРЭКУ.
Напомним, что с 1 ноября в Украине выросли тарифы на газ на 23,5%. Таким образом, конечная цена газа для населения составляет 8548,92 гривны за тысячу кубических метров, а для предприятий теплокоммунэнерго – 8361,85 гривны.
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