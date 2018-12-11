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      Тарифы на отопление выросли еще в нескольких городах Украины

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      Тарифы на отопление выросли еще в нескольких городах Украины
      Тарифы на отопление выросли еще в нескольких городах Украины / Фото из открытых источников

      Во вторник, 11 декабря, Национальная комиссия, осуществляющая госрегулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг приняла решение о повышении тарифов на теплоснабжение для еще шести городов Украины.

      Соответствующее решение НКРЭКУ приняла на заседании.

      Читайте также: Почему в Украине повысили тарифы на газ: Порошенко пояснил ситуацию

      Тариф на производство тепловой энергии повышен для:

      1. "Винницагортеплоэнерго" – на 20%;
      2. "Гортепловодоэнергия" (Хмельницкая область) – на 18%;
      3. "Ровнотеплоэнерго" – на 18%;
      4. "Хмельницктеплокоммунэнерго" – на 19%;
      5. "Черкассытеплокоммунэнерго" – на 18%;
      6. "Черкасское химволокно" – на 21%;
      7. "Евро-реконструкция" (Киевская область) – на 10%;
      8. "Фирма ТехНова" (Черниговская область) – на 10,8%.

      В НКРЕКП сообщили, что повышение цен не повлияет на размер субсидий для украинских семей.

      "Мы не допустили необоснованного завышения тарифов. Процент роста тарифов на тепло не превысил процента роста стоимости газа — 23,5%. В то же время для потребителей бюджетной сферы нам удалось снизить тарифы до 22%"Новые тарифы вступают в силу с 1 января 2019 года", – заявили в НКРЭКУ.

      Напомним, что с 1 ноября в Украине выросли тарифы на газ на 23,5%. Таким образом, конечная цена газа для населения составляет 8548,92 гривны за тысячу кубических метров, а для предприятий теплокоммунэнерго – 8361,85 гривны.

      Почему в Украине растут цены на газ: смотрите видео

       

       

      Теги: Новости Украины Тарифы на газ Деньги Новости Чернигова Новости Киева Новости Черкасс Ровно Новости Хмельницкого Винница коммунальные услуги Тарифы
      Источник: 24 Канал
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