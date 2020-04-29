Цены на электроэнергию могут вырасти на 25% – экономист о последствиях остановки блоков АЭС

Идея исполняющей обязанности министра энергетики Ольги Буславец остановить блоки атомных электростанций может привести не только к банкротству государственной компании "Энергоатом", но и уничтожить украинскую экономику.

Такое мнение в эфире программы "Гуд найт Юкрейн" на 24 канале озвучила народный депутат 8-го созыва Верховной Рады и экономистка Виктория Войцицкий. По ее словам, такое решение может привести, в частности к увеличению цен на электроэнергию.

Больше об этом В угоду Ахметову: Буславец хочет остановить блоки АЭС Украины

"Цена на электроэнергию может подняться примерно на 15 – 20%, а в худшем случае на 25%. И это тогда, когда на рынках европейских, где есть конкуренция, цена на фоне падения потребления электроэнергии доходит до нулевой стоимости для потребителя", – пояснила Войцицкий.

Однако, добавила, что в Украине нет такого рынка как в Европе, но есть мощная компания ДТЭК Рината Ахметова, которая очень успешно работает при любых президентов с политиками и лоббирует свои интересы, защищая их сверхприбыли.

У меня такое впечатление, что Украина и украинская экономика будет уничтожено не коронавируса, а решениями, которые правительство принимает в энергетических вопросах,

– сказала экономистка.

"Если взять весь объем электроэнергии, вырабатываемой различными видами генерации, то в начале года у нас было 50 – 65% государственного" Энергоатома ", который производит дешевую электроэнергию. Но правительство решило уменьшить эту долю до 47% и одновременно увеличить объ объем тепловых генераций с 20% до 30%. Эта генерация, во-первых, очень дорогой, а во-вторых, очень вредной ", – отметила эксперт.

Комментарий Виктории Войцицкой о последствиях остановки блоков АЭС: смотрите видео

