23:39
29 апр 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Техно Lifestyle Здоровье Спорт Вкусно Дом Семья Auto Инвестиции Агро Учеба Likar Покер Дизайн Афиша
      more
      КОРОНАВИРУС COVID-19 КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КАБИНЕТ МИНИСТРОВ УКРАИНЫ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      КОРОНАВИРУС COVID-19 КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КАБИНЕТ МИНИСТРОВ УКРАИНЫ

      Цены на электроэнергию могут вырасти на 25% – экономист о последствиях остановки блоков АЭС

      - Читати новину українською
      Виктория Войцицкая
      Виктория Войцицкая / Пресс-служба "Самопомочи"

      Идея исполняющей обязанности министра энергетики Ольги Буславец остановить блоки атомных электростанций может привести не только к банкротству государственной компании "Энергоатом", но и уничтожить украинскую экономику.

      Такое мнение в эфире программы "Гуд найт Юкрейн" на 24 канале озвучила народный депутат 8-го созыва Верховной Рады и экономистка Виктория Войцицкий. По ее словам, такое решение может привести, в частности к увеличению цен на электроэнергию.

      Больше об этом В угоду Ахметову: Буславец хочет остановить блоки АЭС Украины

      "Цена на электроэнергию может подняться примерно на 15 – 20%, а в худшем случае на 25%. И это тогда, когда на рынках европейских, где есть конкуренция, цена на фоне падения потребления электроэнергии доходит до нулевой стоимости для потребителя", – пояснила Войцицкий.

      Однако, добавила, что в Украине нет такого рынка как в Европе, но есть мощная компания ДТЭК Рината Ахметова, которая очень успешно работает при любых президентов с политиками и лоббирует свои интересы, защищая их сверхприбыли.

      У меня такое впечатление, что Украина и украинская экономика будет уничтожено не коронавируса, а решениями, которые правительство принимает в энергетических вопросах,
      – сказала экономистка.

      "Если взять весь объем электроэнергии, вырабатываемой различными видами генерации, то в начале года у нас было 50 – 65% государственного" Энергоатома ", который производит дешевую электроэнергию. Но правительство решило уменьшить эту долю до 47% и одновременно увеличить объ объем тепловых генераций с 20% до 30%. Эта генерация, во-первых, очень дорогой, а во-вторых, очень вредной ", – отметила эксперт.

      Комментарий Виктории Войцицкой о последствиях остановки блоков АЭС: смотрите видео

      Автор: Юлия Гилей
      Теги: Энергетика Энергоэффективность Ринат Ахметов Электроэнергия Новости Украины
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Предложения партнеров
      Комментарии
      Главные новости
      Последние Новости
      Больше новостей
      Публикации
      Кто больше всех спасал Италию от коронавуриса
      сегодня , 22:00 Кто больше всех спасал Италию от коронавуриса
      Рынок земли есть: что нужно, чтобы он заработал?
      сегодня , 19:00 Рынок земли есть: что нужно, чтобы он заработал?
      Тимофій Милованов