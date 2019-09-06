Цены в новостройках Львова: как изменились в августе
Как цены на квартиры в новостройках Львова изменились по итогам августа и чего ждать от рынка недвижимости осенью.
В августе средняя цена метра квадратного в новостройках Львова выросла до 15 600 гривен. Об этом свидетельствуют данные портала недвижимости ЛУН.ua.
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Минимальная цена за квадрат второй месяц подряд остается на отметке 10 500 гривен.
Средняя и минимальная цена квадратного метра в новостройках Львова в августе 2019 / Данные: lun.ua
Сравните, как изменилась стоимость квадратного метра в новостройках в разных районах Львова.
|Район
|Январь, грн/м²
|Февраль, грн/м²
|Март, грн/м²
|Апрель, грн/м²
|Май, грн/м²
|Июнь, грн/м²
|Июль, грн/м²
|Август, грн/м²
|Сиховский
|16300
|16000
|16300
|16300
|16600
|16400
|16200
|16200
|Шевченковский
|16500
|16200
|16300
|16300
|16000
|16400
|16000
|16400
|Железнодорожный
|18100
|18400
|18400
|18400
|19200
|19900
|19100
|16500
|Лычаковский
|18100
|18500
|19300
|19200
|21000
|21000
|19800
|19200
|Франковский
|20200
|20500
|20300
|20100
|20000
|20400
|20400
|20600
|Галицкий
|33600
|32500
|32300
|32300
|33600
|33700
|33900
|34000
Цифры свидетельствуют, что в Железнодорожном районе города, где строят в основном жилье бизнес- и комфорт-класса, в августе существенно снизилась средняя цена квадратного метра – до 16 500 гривен за метр квадратный, по сравнению с 19 100 грн/м² в июле.
Средняя цена квадратного метра в новостройках Львова по районам в августе 2019 / Данные: lun.ua
Эксперт по недвижимости Виктория Берещак объясняет, почему осенью цены на первичном рынке недвижимости Украины пойдут вверх. Больше читайте в комментарии.
Какими были цены на квартиры в новостройках Львова в июле 2019?
В июле цена в гривне упала более чем на 2,5% – до 15 500 гривен за квадрат.
Минимальная цена тоже несколько снизилась – с 10 600 до 10 500 гривен за метр квадратный.
Цены на квартиры в новостройках Львова в июле 2019 / Данные: lun.ua
Как изменились цены в районах Львова?
По итогам июля неизменной осталась только средняя стоимость квадратного метра в новостройках во Франковском районе города. В 4 районах цены ощутимо опустились.
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Так, в Сыховском и Шевченковском, где строят в основном жилье комфорт-класса, средняя цена снизилась до 16 200-16 000 гривен за метр квадратный.
Ощутимо упали в цене квартиры в новостройках Железнодорожного и Лычаковского района. Здесь преобладают дома бизнес-класса, и в июле квадратный метр в них можно было приобрести в среднем за 19 100-19 800 гривен за квадрат.
Галицкий район, который охватывает центр Львова, стал единственным районом города, где в июле средняя цена квадратного метра на квартиры в новостройках не снизилась, а наоборот – выросла.
В элитных новостройках в центре квадратный метр стоил в среднем 33 900 гривен.
Самые дорогие квартиры продают в новостройках в центре Львова / Фото: 24 канал
По данным ЛУН.uа в начале августа 2019 во Львове были доступны для продажи квартиры в 192 жилых комплексах.
Сравните, как в июле изменились цены на квартиры в новостройках Киева и Одессы.