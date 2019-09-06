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      Цены в новостройках Львова: как изменились в августе

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      Цены на квартиры во Львове от застройщика – август 2019
      Цены на квартиры в новостройках Львова / Коллаж 24 канала

      Как цены на квартиры в новостройках Львова изменились по итогам августа и чего ждать от рынка недвижимости осенью.

      В августе средняя цена метра квадратного в новостройках Львова выросла до 15 600 гривен. Об этом свидетельствуют данные портала недвижимости ЛУН.ua.

      Важно! Цены на квартиры в новостройках Киева в августе неслыханно снизились

      Минимальная цена за квадрат второй месяц подряд остается на отметке 10 500 гривен.

      ціна метра квадратного новобудови Львів серпень 2019
      Средняя и минимальная цена квадратного метра в новостройках Львова в августе 2019 / Данные: lun.ua

      Сравните, как изменилась стоимость квадратного метра в новостройках в разных районах Львова.

      Средняя цена метра квадратного в новостройках Львова в 2019
      Район Январь, грн/м² Февраль, грн/м² Март, грн/м² Апрель, грн/м² Май, грн/м² Июнь, грн/м² Июль, грн/м² Август, грн/м²
      Сиховский 16300 16000 16300 16300 16600 16400 16200 16200
      Шевченковский 16500 16200 16300 16300 16000 16400 16000 16400
      Железнодорожный 18100 18400 18400 18400 19200 19900 19100 16500
      Лычаковский 18100 18500 19300 19200 21000 21000 19800 19200
      Франковский 20200 20500 20300 20100 20000 20400 20400 20600
      Галицкий 33600 32500 32300 32300 33600 33700 33900 34000

      Цифры свидетельствуют, что в Железнодорожном районе города, где строят в основном жилье бизнес- и комфорт-класса, в августе существенно снизилась средняя цена квадратного метра – до 16 500 гривен за метр квадратный, по сравнению с 19 100 грн/м² в июле.

      ціни на нерухомість новобудови Львів райони
      Средняя цена квадратного метра в новостройках Львова по районам в августе 2019 / Данные: lun.ua

      Эксперт по недвижимости Виктория Берещак объясняет, почему осенью цены на первичном рынке недвижимости Украины пойдут вверх. Больше читайте в комментарии.

      Какими были цены на квартиры в новостройках Львова в июле 2019?

      В июле цена в гривне упала более чем на 2,5% – до 15 500 гривен за квадрат.

      Минимальная цена тоже несколько снизилась – с 10 600 до 10 500 гривен за метр квадратный.

      ціни на квартиру новобудови Львів липень 2019
      Цены на квартиры в новостройках Львова в июле 2019 / Данные: lun.ua

      Как изменились цены в районах Львова?

      По итогам июля неизменной осталась только средняя стоимость квадратного метра в новостройках во Франковском районе города. В 4 районах цены ощутимо опустились.

      Актуально! Цены на квартиры в новостройках Одессы продолжают стремительное падение

      Так, в Сыховском и Шевченковском, где строят в основном жилье комфорт-класса, средняя цена снизилась до 16 200-16 000 гривен за метр квадратный.

      Ощутимо упали в цене квартиры в новостройках Железнодорожного и Лычаковского района. Здесь преобладают дома бизнес-класса, и в июле квадратный метр в них можно было приобрести в среднем за 19 100-19 800 гривен за квадрат.

      Галицкий район, который охватывает центр Львова, стал единственным районом города, где в июле средняя цена квадратного метра на квартиры в новостройках не снизилась, а наоборот – выросла.

      В элитных новостройках в центре квадратный метр стоил в среднем 33 900 гривен.

      Львів оперний панорама ратуша
      Самые дорогие квартиры продают в новостройках в центре Львова / Фото: 24 канал

      По данным ЛУН.uа в начале августа 2019 во Львове были доступны для продажи квартиры в 192 жилых комплексах.

      Сравните, как в июле изменились цены на квартиры в новостройках Киева и Одессы.

       
       
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      Теги: Новости недвижимости Новости недвижимости Украины Новости Львова Цены Покупка недвижимости Первичный рынок недвижимости Цены на недвижимость
      Источник: 24 канал
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