Цены на квартиры в новостройках Киева в августе неслыханно снизились
Насколько изменились цены на квадратные метры в новостройках Киева по итогам лета и какие тенденции наблюдаются на первичном рынке недвижимости столицы, читайте далее в материале.
Как изменились цены в августе?
По итогам августа средняя стоимость жилья в новостройках Киева снизилась на 1,7% и составляет 23 100 гривен за метр квадратный. По сравнению с показателями за аналогичный период 2018 года средняя цена на новое жилье увеличилась лишь на 1,32%.
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Как отмечает експертка информационно-аналитического портала 3m2 Виктория Берещак, цены на жилье в новостройках снизились благодаря укреплению гривны относительно доллара.
Отдельно на цены повлияло желание застройщиков подогреть интерес покупателей к новому сезону летними дисконтами. Во многих ЖК действовали акционные предложения, которые завершились до 31 августа,
– заметила специалист.
Експертка прогнозирует, что осенью цены на квартиры в новостройках будут расти и на это есть несколько причин.
Основные причины вероятного роста цен в новостройках Киева осенью 2019 года:
• сезонный рост курса доллара;
• дальнейшее подорожание стройматериалов.
"По такому сценарию цены вырастут на 1-3%. Если же доллар существенно подскочит или будут какие-то другие внешние факторы, которые прямо или косвенно будут касаться строительства, то увеличение средней цены за метр квадратный может достичь 2-5%", – предполагает Виктория Берещак .
Средняя и минимальная цена метра квадратного в новостройках Киева в августе 2019 года / Данные: lun.ua
Где в Киеве самые дешевые квартиры в новостройках?
По данным портала недвижимости ЛУН.ua, по итогам августа минимальная стоимость квартиры в новостройках Киева составила 16 300 гривен за метр квадратный, что на 300 гривен (1,88%) больше, чем по итогам июля. По сравнению с августом 2018 года, минимальная стоимость квадрата увеличилась на 4,49%.
Несмотря на общую тенденцию по снижению цен, в августе в большинстве районов Киева наблюдался рост цен.
Сравните, как изменилась средняя цена метра квадратного в новостройках в разных районах Киева по итогам августа 2019.
|Район
|Январь, грн/м²
|Февраль, грн/м²
|Март, грн/м²
|Апрель, грн/м²
|Май, грн/м²
|Июнь, грн/м²
|Июль, грн/м²
|Деснянский
|18000
|17800
|18100
|18000
|17700
|18800
|18300
|Дарницкий
|18900
|19300
|19200
|19300
|19300
|18500
|18600
|Днепровский
|20400
|20400
|20000
|20600
|21100
|20200
|20700
|Святошинский
|21200
|20500
|20500
|19800
|22100
|21100
|20600
|Оболонский
|21000
|20500
|18800
|19700
|19700
|20800
|20500
|Соломенский
|21700
|21800
|21500
|21700
|21300
|21500
|21800
|Подольский
|23800
|23700
|22700
|21700
|23100
|21900
|21600
|Голосеевский
|24000
|24000
|24000
|24200
|25300
|25600
|25300
|Шевченковский
|34200
|34000
|32500
|32500
|32200
|32300
|32000
|Печерский
|49400
|49000
|47800
|47000
|47000
|45100
|47700
Средняя цена метра квадратного в новостройках Киева по районам / Данные: lun.ua
Цены на квартиры в новостройках Киева в июле 2019
В среднем стоимость недвижимости на первичном рынке недвижимости Киева в июле 2019 года пошла на убыль. Средняя стоимость метра квадратного снизилась на 1,67% до 23 500 гривен за квадрат.
Минимальная цена метра квадратного в новостройках столицы с начала лета была постоянной и держалась на уровне 16 000 гривен за квадрат.
Средняя цена метра квадратного в новостройках Киева / Данные: lun.ua
Почему дешевеют квартиры в новостройках? Аналитики предполагают, что такое снижение стоимости жилья на первичном рынке Киева было вполне закономерно.
Для этого есть как минимум две предпосылки:
- значительное снижение курса доллара;
- сезонный спад активности покупателей.
"Покупатель до сих пор не спешит в отделы продаж, зато застройщики ищут механизмы привлечения как можно большего количества потенциальных покупателей", – отметила эксперт информационно-аналитического портала 3m2 Виктория Берещак.
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Как за год изменились цены? За год (с июля 2018 по июль 2019) средняя цена метра в новостройках выросла более чем на 5% (на 1200 грн/м2).
На цену квадратного метра непосредственно влияет значительное количество факторов, среди которых можно выделить стоимость строительно-монтажных работ и строительных материалов. В цену метра квадратного также закладываются расходы на концепцию комплекса, проектирование и архитектуру, развитие инфраструктуры,
– отметила эксперт.
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Отдельной статьей расходов могут быть заложены возможные коррупционные риски, связанные с получением разрешительной документации.
Отдельной статьей расходов на строительство заложены возможные коррупционные риски / Иллюстрация: unsplash.com