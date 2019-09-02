Цены на квартиры в новостройках Киева в августе неслыханно снизились

Насколько изменились цены на квадратные метры в новостройках Киева по итогам лета и какие тенденции наблюдаются на первичном рынке недвижимости столицы, читайте далее в материале.

Как изменились цены в августе?

По итогам августа средняя стоимость жилья в новостройках Киева снизилась на 1,7% и составляет 23 100 гривен за метр квадратный. По сравнению с показателями за аналогичный период 2018 года средняя цена на новое жилье увеличилась лишь на 1,32%.

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Как отмечает експертка информационно-аналитического портала 3m2 Виктория Берещак, цены на жилье в новостройках снизились благодаря укреплению гривны относительно доллара.

Отдельно на цены повлияло желание застройщиков подогреть интерес покупателей к новому сезону летними дисконтами. Во многих ЖК действовали акционные предложения, которые завершились до 31 августа,

– заметила специалист.

Експертка прогнозирует, что осенью цены на квартиры в новостройках будут расти и на это есть несколько причин.

Основные причины вероятного роста цен в новостройках Киева осенью 2019 года:

• сезонный рост курса доллара;

• дальнейшее подорожание стройматериалов.

"По такому сценарию цены вырастут на 1-3%. Если же доллар существенно подскочит или будут какие-то другие внешние факторы, которые прямо или косвенно будут касаться строительства, то увеличение средней цены за метр квадратный может достичь 2-5%", – предполагает Виктория Берещак .



Средняя и минимальная цена метра квадратного в новостройках Киева в августе 2019 года / Данные: lun.ua

Где в Киеве самые дешевые квартиры в новостройках?

По данным портала недвижимости ЛУН.ua, по итогам августа минимальная стоимость квартиры в новостройках Киева составила 16 300 гривен за метр квадратный, что на 300 гривен (1,88%) больше, чем по итогам июля. По сравнению с августом 2018 года, минимальная стоимость квадрата увеличилась на 4,49%.

Несмотря на общую тенденцию по снижению цен, в августе в большинстве районов Киева наблюдался рост цен.

Сравните, как изменилась средняя цена метра квадратного в новостройках в разных районах Киева по итогам августа 2019.

Средняя цена метра квадратного в новостройках Киева в 2019 Район Январь, грн/м² Февраль, грн/м² Март, грн/м² Апрель, грн/м² Май, грн/м² Июнь, грн/м² Июль, грн/м² Деснянский 18000 17800 18100 18000 17700 18800 18300 Дарницкий 18900 19300 19200 19300 19300 18500 18600 Днепровский 20400 20400 20000 20600 21100 20200 20700 Святошинский 21200 20500 20500 19800 22100 21100 20600 Оболонский 21000 20500 18800 19700 19700 20800 20500 Соломенский 21700 21800 21500 21700 21300 21500 21800 Подольский 23800 23700 22700 21700 23100 21900 21600 Голосеевский 24000 24000 24000 24200 25300 25600 25300 Шевченковский 34200 34000 32500 32500 32200 32300 32000 Печерский 49400 49000 47800 47000 47000 45100 47700





Средняя цена метра квадратного в новостройках Киева по районам / Данные: lun.ua

Цены на квартиры в новостройках Киева в июле 2019

В среднем стоимость недвижимости на первичном рынке недвижимости Киева в июле 2019 года пошла на убыль. Средняя стоимость метра квадратного снизилась на 1,67% до 23 500 гривен за квадрат.

Минимальная цена метра квадратного в новостройках столицы с начала лета была постоянной и держалась на уровне 16 000 гривен за квадрат.



Средняя цена метра квадратного в новостройках Киева / Данные: lun.ua

Почему дешевеют квартиры в новостройках? Аналитики предполагают, что такое снижение стоимости жилья на первичном рынке Киева было вполне закономерно.

Для этого есть как минимум две предпосылки:

значительное снижение курса доллара; сезонный спад активности покупателей.

"Покупатель до сих пор не спешит в отделы продаж, зато застройщики ищут механизмы привлечения как можно большего количества потенциальных покупателей", – отметила эксперт информационно-аналитического портала 3m2 Виктория Берещак.

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Как за год изменились цены? За год (с июля 2018 по июль 2019) средняя цена метра в новостройках выросла более чем на 5% (на 1200 грн/м2).

На цену квадратного метра непосредственно влияет значительное количество факторов, среди которых можно выделить стоимость строительно-монтажных работ и строительных материалов. В цену метра квадратного также закладываются расходы на концепцию комплекса, проектирование и архитектуру, развитие инфраструктуры,

– отметила эксперт.

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Отдельной статьей расходов могут быть заложены возможные коррупционные риски, связанные с получением разрешительной документации.



Отдельной статьей расходов на строительство заложены возможные коррупционные риски / Иллюстрация: unsplash.com