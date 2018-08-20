Цены на квартиры в Киеве от застройщика: что предлагает рынок

Рынок недвижимости в Киеве растет быстрыми темпами. Какие сегодня предложения и цены на квартиры в новостройках в Киеве и какие прогнозы дают эксперты рынка недвижимости – читайте в публикации 24 канала.

По информации Главного управления статистики Киева, в 2017 году было принято в эксплуатацию 28 190 квартир. Из них 15 243 однокомнатных квартир, 8 488 двухкомнатных и 3 925 трехкомнатных.

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При этом строительство жилья в столице не стоит на месте. По подсчетам порталов недвижимости, в Киеве сейчас можно приобрести квартиры в более чем 300 жилых комплексах. Это означает значительную конкуренцию на рынке жилищного строительства столицы, а следовательно, у инвестора есть хороший выбор.

Цены на квартиры в новостройках в июле

По подсчетам аналитиков портала ЛУН, минимальная цена квадратного метра в новостройках Киева по состоянию на июль текущего года составляет 15 500 гривен, а средняя – 22 300 грн.

По классу жилья ситуация такая: эконом – от 17 500 гривен за "квадрат", комфорт – от 20 000, бизнес – от 33 900, элит – от 53 100.



Цены на квартиры в Киеве (инфографика портала ЛУН)

На портале 100realty.ua проанализировали предложение и цены на квартиры в новостройках по районам. Картина выглядит так:



Цены на квартиры в Киеве по районам

По сравнению с предыдущим месяцем изменение цен по классам первичной недвижимости составила:

эконом-класс – рост на 1% до 18 072 грн/кв.м;

комфорт-класс – снижение на 0,5% до 22 563 грн/кв.м;

бизнес-класс – рост на 0,9% до 32 992 грн/кв.м;

премиум-класс – рост на 3,1% до 51 995 грн/кв.м.

Найбільше в Києві купили квартир за ціною 50-100 тисяч доларів

Как изменились цены на квартиры в Киеве за год

В июле 2017 года, по подсчетам аналитиков ЛУН, средняя цена за квадратный метр в новостройках Киева составляла 21 500 гривен, минимальная – 14 500. Следовательно, за год квадратный метр подорожал на 1000 гривен.

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У портала 100realty.ua несколько другие подсчеты: средняя стоимость квартир в июле 2018 года составила 23 739 гривен за квадратный метр. По сравнению с июнем она выросла на 0,3% (±1,7%). А за год средняя стоимость 1 "квадрата" увеличилась на 2,3%. При этом, в сравнении с ценами января 2018 – уменьшилась на 1%.

Уменьшение средних цен в прошедшем месяце аналитики 100realty.ua заметили в Днепровском (на 2,2%), Оболонском (на 8,6%) и в Подольском (на 1,5%) районах. В Дарницком и Святошинском районах – без изменений. В остальных районах увеличение составило от 1,4% в Печерском до 3,8% в Деснянском.



Количество жилых комплексов в Киеве возросло

Цены на "город в городе"

В аналитическом отделе мини-города Світло PARK по итогам июля подсчитали среднюю стоимость жилья в киевских новостройках комфорт-класса формата "город в городе" и констатировали повышение на 2,4 % – до 19 277 гривен за квадратный метр.

Начальник отдела продаж мини-города Свет PARK Александр Панфилов отметил, что в 6 из 11 строящихся ЖК формата "город в городе" в прошлом месяце цены остались без изменений. При этом в 5 жилых комплексах было отмечено увеличение цены от 1,4% до 3%.

По мнению Александра Панфилова, на ценовую политику застройщика влияет уровень продаж: "На данный момент объекты комплексной застройки пользуются повышенным спросом у покупателей, прежде всего, за счет создаваемого на территории самого ЖК многофункционального инфраструктурного комплекса с зонами отдыха и рекреации".

По мнению эксперта, к середине сентября, когда возобновятся активные продажи, уровень цен будет оставаться стабильным с возможными незначительными колебаниями средних показателей в пределах 1-1,5%.

Напомним, что при выборе объекта для инвестирования и покупки будущей квартиры стоит обращать внимание на наличие у застройщика введенных в эксплуатацию объектов, тщательно изучить его историю и репутацию.

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