Цены на квартиры в новостройках Киева баснословно выросли

Что случилось с ценами на квадратные метры на первичном рынке недвижимости Киева за первый месяц 2019-го года.

Портал по поиску недвижимости ЛУН.ua обнародовал данные о том, как изменились цены на недвижимость в новостройках Киева и пригорода столицы за январь 2019 года.

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Средняя цена квадратного метра в новостройках Киева в январе 2019-го по сравнению с данными за декабрь 2018-го выросла на 700 гривен – до 23700 гривен.

Выросла также и минимальная цена – до 16300 гривен за квадрат. По итогам декабря 2018-го она была зафиксирована на уровне 16 тысяч гривен.



Средняя и минимальная цена квадратного метра в новостройках Киева в январе 2019

При подсчете не принимались во внимание 10% самых высоких и самых низких цен, чтобы уменьшить влияние спекуляций.

Где в столице самое дешевое жилье в новостройках? Средняя цена эконом-класса в новостройках Киева колеблется в пределах 18,5 тысяч гривен за метр квадратный. Такое жилье можно найти в Деснянском и Дарницком районах города.

Несколько дороже квартиры комфорт-класса. Здесь средняя цена метра квадратного составляет 21 тысячу гривен. Новостройки с такими апартаментами можно искать в Оболонском, Днепровском, Святошинском, Соломенском, Подольском и Голосеевском районах города.

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Жилье бизнес-класса с квартирами, средняя цена квадратного метра в которых колеблется в пределах 36 тысяч гривен, сосредоточилось преимущественно в Шевченковском районе столицы.

А вот самое дорогое жилье класса элит будет в центральном Печерском районе Киева. Средняя цена квадратного метра такой недвижимости составляет более 58 тысяч гривен.



Средняя цена метра квадратного в новостройках в разных районах Киева

Каковы цены в пригороде Киева?

В пригороде столицы цены на квартиры в начале 2019-го, как и раньше, зависят от того, насколько близко новостройка расположена к границе Киева.

Так, в Обухове или Гостомеле можно найти квартиру в новостройке по средней цене 11,5 тысяч гривен за квадрат.

Между тем в ближайших к Киеву Вишневом или Гатном средняя цена метра квадратного начинается с 14100 гривен.



Средняя цена метра квадратного в пригороде Киева в январе 2019

Напомним, 24 канал писал, насколько в пригороде Киева пользуется спросом покупка недвижимости в рассрочку.