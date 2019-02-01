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      Цены на квартиры в новостройках Киева баснословно выросли

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      Цены на недвижимость в новостройках Киева в январе 2019
      Цены на недвижимость в новостройках Киева в январе 2019 / prodai.biz

      Что случилось с ценами на квадратные метры на первичном рынке недвижимости Киева за первый месяц 2019-го года.

      Портал по поиску недвижимости ЛУН.ua обнародовал данные о том, как изменились цены на недвижимость в новостройках Киева и пригорода столицы за январь 2019 года.

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      Средняя цена квадратного метра в новостройках Киева в январе 2019-го по сравнению с данными за декабрь 2018-го выросла на 700 гривен – до 23700 гривен.

      Выросла также и минимальная цена – до 16300 гривен за квадрат. По итогам декабря 2018-го она была зафиксирована на уровне 16 тысяч гривен.

      Ціни на нерухомість новобудови Київ
      Средняя и минимальная цена квадратного метра в новостройках Киева в январе 2019

      При подсчете не принимались во внимание 10% самых высоких и самых низких цен, чтобы уменьшить влияние спекуляций.

      Где в столице самое дешевое жилье в новостройках? Средняя цена эконом-класса в новостройках Киева колеблется в пределах 18,5 тысяч гривен за метр квадратный. Такое жилье можно найти в Деснянском и Дарницком районах города.

      Несколько дороже квартиры комфорт-класса. Здесь средняя цена метра квадратного составляет 21 тысячу гривен. Новостройки с такими апартаментами можно искать в Оболонском, Днепровском, Святошинском, Соломенском, Подольском и Голосеевском районах города.

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      Жилье бизнес-класса с квартирами, средняя цена квадратного метра в которых колеблется в пределах 36 тысяч гривен, сосредоточилось преимущественно в Шевченковском районе столицы.

      А вот самое дорогое жилье класса элит будет в центральном Печерском районе Киева. Средняя цена квадратного метра такой недвижимости составляет более 58 тысяч гривен.

      ціни на нерухомість новобудови Київ райони
      Средняя цена метра квадратного в новостройках в разных районах Киева

      Каковы цены в пригороде Киева?

      В пригороде столицы цены на квартиры в начале 2019-го, как и раньше, зависят от того, насколько близко новостройка расположена к границе Киева.

      Так, в Обухове или Гостомеле можно найти квартиру в новостройке по средней цене 11,5 тысяч гривен за квадрат.

      Между тем в ближайших к Киеву Вишневом или Гатном средняя цена метра квадратного начинается с 14100 гривен.

      ціна метр квадратний новобудова Київ передмістя
      Средняя цена метра квадратного в пригороде Киева в январе 2019

      Напомним, 24 канал писал, насколько в пригороде Киева пользуется спросом покупка недвижимости в рассрочку.

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      Теги: Новости Киева Первичный рынок недвижимости Рынок недвижимости Цены на недвижимость Новости недвижимости Украины Новости недвижимости
      Источник: 24 канал
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