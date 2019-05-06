Цены на квартиры в новостройках Одессы в апреле возросли баснословно

Средняя цена квадратного метра на первичном рынке недвижимости Одессы в апреле 2019 подскочила после нескольких месяцев падения.

Недвижимость 24 ранее писала, что после президентских выборов произошло с ценами на квартиры в новостройках Киева и Львова.

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По данным портала по поиску жилья ЛУН.ua, средняя цена метра квадратного в Одессе в апреле 2019-го выросла сразу более чем на 2,5% – до 18 600 гривен за квадрат.

С декабря до марта 2018 2019 включительно недвижимость на одесской первичке только дешевела.

В свою очередь, минимальная цена квадратного метра в одесских новостроях уже несколько месяцев подряд остается в пределах отметки 13 400 гривен за квадрат.



Цены на недвижимость в новостройках Одессы в апреле 2019

Как изменились цены на квартиры с начала года?

Средняя стоимость метра квадратного в новостройках Одессы в зависимости от класса жилья менялась с начала года.

К примеру, в отдаленном от центра Суворовском районе города в новостройках эконом-класса с января по апрель выросла до 14 700 грн. А в Приморском районе, где строят в основном жилье класса элит, цена за квадрат снизилась с 28100 до 26300 гривен.

Средняя цена метра квадратного в новостройках по районам Одессы Район Январь 2019, грн Февраль 2019, грн Март 2019, грн Апрель 2019, грн Суворовский 14200 14700 14500 14700 Малиновский 15200 15600 15200 15300 Киевский 19600 19700 19800 19600 Приморский 28100 27200 26400 26300



Средняя цена метра квадратного в новостройках разных районов Одессы в апреле 2019

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