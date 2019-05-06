Цены на квартиры в новостройках Одессы в апреле возросли баснословно
Средняя цена квадратного метра на первичном рынке недвижимости Одессы в апреле 2019 подскочила после нескольких месяцев падения.
Недвижимость 24 ранее писала, что после президентских выборов произошло с ценами на квартиры в новостройках Киева и Львова.
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По данным портала по поиску жилья ЛУН.ua, средняя цена метра квадратного в Одессе в апреле 2019-го выросла сразу более чем на 2,5% – до 18 600 гривен за квадрат.
С декабря до марта 2018 2019 включительно недвижимость на одесской первичке только дешевела.
В свою очередь, минимальная цена квадратного метра в одесских новостроях уже несколько месяцев подряд остается в пределах отметки 13 400 гривен за квадрат.
Цены на недвижимость в новостройках Одессы в апреле 2019
Как изменились цены на квартиры с начала года?
Средняя стоимость метра квадратного в новостройках Одессы в зависимости от класса жилья менялась с начала года.
К примеру, в отдаленном от центра Суворовском районе города в новостройках эконом-класса с января по апрель выросла до 14 700 грн. А в Приморском районе, где строят в основном жилье класса элит, цена за квадрат снизилась с 28100 до 26300 гривен.
|Район
|Январь 2019, грн
|Февраль 2019, грн
|Март 2019, грн
|Апрель 2019, грн
|Суворовский
|14200
|14700
|14500
|
14700
|Малиновский
|15200
|15600
|15200
|
15300
|Киевский
|19600
|19700
|19800
|
19600
|Приморский
|28100
|27200
|26400
|
26300
Средняя цена метра квадратного в новостройках разных районов Одессы в апреле 2019
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