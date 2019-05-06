13:11
6 май 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      ИНАУГУРАЦИЯ ЗЕЛЕНСКОГО АВИАКАТАСТРОФА В ШЕРЕМЕТЬЕВО
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки: Подводный шпион России. Прифотошопленый Путин
      Вєсті Кремля
      18:57, 4 мая
      Вести.UA. Жир: Олег Винник поможет Зеленскому. Деньги Коломойского для Ляшко
      Вєсті.UA
      18:49, 4 мая
      Почему экологическая электростанция засыпала окрестные села радиоактивным пеплом: расследование
      ЦРУ
      12:21, 26 апреля
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить все: Татуировки для всех
      Згадати все
      22:40, 3 мая
      Телеканал новостей 24 Новости Новости недвижимости
      ИНАУГУРАЦИЯ ЗЕЛЕНСКОГО АВИАКАТАСТРОФА В ШЕРЕМЕТЬЕВО

      Цены на квартиры в новостройках Одессы в апреле возросли баснословно

      55 Читати новину українською
      Цены на квартиры в Одессе в новостройках - в апреле выросли цены
      Цены на недвижимость в новостройках Одессы в апреле 2019 / odessa-tour.od.ua

      Средняя цена квадратного метра на первичном рынке недвижимости Одессы в апреле 2019 подскочила после нескольких месяцев падения.

      Недвижимость 24 ранее писала, что после президентских выборов произошло с ценами на квартиры в новостройках Киева и Львова.

      Читайте также: О чем свидетельствует рост цен в новостройках Киева: объяснение специалиста

      По данным портала по поиску жилья ЛУН.ua, средняя цена метра квадратного в Одессе в апреле 2019-го выросла сразу более чем на 2,5% – до 18 600 гривен за квадрат.

      С декабря до марта 2018 2019 включительно недвижимость на одесской первичке только дешевела.

      В свою очередь, минимальная цена квадратного метра в одесских новостроях уже несколько месяцев подряд остается в пределах отметки 13 400 гривен за квадрат.

      ціни на нерухомість Одеса первинний ринок нерухомості Одеси
      Цены на недвижимость в новостройках Одессы в апреле 2019

      Как изменились цены на квартиры с начала года?

      Средняя стоимость метра квадратного в новостройках Одессы в зависимости от класса жилья менялась с начала года.

      К примеру, в отдаленном от центра Суворовском районе города в новостройках эконом-класса с января по апрель выросла до 14 700 грн. А в Приморском районе, где строят в основном жилье класса элит, цена за квадрат снизилась с 28100 до 26300 гривен.

      Средняя цена метра квадратного в новостройках по районам Одессы
      Район Январь 2019, грн Февраль 2019, грн Март 2019, грн Апрель 2019, грн
      Суворовский 14200 14700 14500

      14700
      Малиновский 15200 15600 15200

      15300
      Киевский 19600 19700 19800

      19600
      Приморский 28100 27200 26400

      26300

      ціни на нерухомість новобудови Одеса середня ціна
      Средняя цена метра квадратного в новостройках разных районов Одессы в апреле 2019

       Читайте больше: Скандал вокруг Летнего театра в Одессе: что об этом нужно знать

      Смотрите также, как на протяжении 2 лет менялась средняя цена квадратного метра в новостройках Киева.

       
      Читайте такЖЕ:
      •  
      blog_ava
      Список погибших в авиакатастрофе в "Шереметьево": есть ли среди них украинцы
      сегодня
      11763
      Теги: Новости Одессы Покупка недвижимости Рынок недвижимости Цены на недвижимость Новости недвижимости Украины Новости недвижимости
      Источник: 24 канал
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Робота над помилками: що потрібно змінити у виборчому законодавстві?
      сегодня , 12:00 Робота над помилками: що потрібно змінити у виборчому законодавстві?
      Олег Постернак 253
      Украина значительно сократила закупку ядерного топлива в России
      сегодня , 08:40 Украина значительно сократила закупку ядерного топлива в России
      Злой Одессит 1349
      Главные новости 5 мая: убийство полицейского на Киевщине и смертельный пожар в "Шереметьево"
      сегодня , 08:01 Главные новости 5 мая: убийство полицейского на Киевщине и смертельный пожар в "Шереметьево"
      1394
      Путин бесится из-за реверсных покупок газа Украиной
      5 мая , 23:00 Путин бесится из-за реверсных покупок газа Украиной
      Сергій Фурса 1282
      Інавгурація Зеленського, "спільне громадянство" для українців і росіян: топ-5 блогів тижня
      5 мая , 22:00 Інавгурація Зеленського, "спільне громадянство" для українців і росіян: топ-5 блогів тижня
      Блоги тижня 1666
      Где живет Зеленский: какой недвижимостью владеет кандидат в президенты
       21 апреля , 23:24
      Дача и квартиры жены: какой недвижимостью владеет Анатолий Гриценко
       2 марта , 21:01
      Ассанжа арестовали в Лондоне: что известно о комнате, где он провел почти 7 лет
       11 апреля , 17:18
      Родительский дом в селе: что известно о недвижимости Романа Безсмертного
       29 марта , 10:01
      Как защитить древесину от вредителей и насекомых
       7 мая , 11:00
      Что делает Brexit с ценами на элитное жилье в Лондоне
       6 февраля , 13:49
      Новости
      Больше новостей
      Залиште відгук