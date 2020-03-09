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      Цены на нефть могут упасть до 20 долларов за баррель, – аналитики

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      В ближайшее время цены на нефть могут снизиться до 20 долларов за баррель. Продолжение падения может происходить на фоне паники, которая продолжается на нефтяном фондовом рынке из-за срыва сделки ОПЕК и России.

      Такие прогнозы дают аналитики ведущего банка Goldman Sachs, передает Bloomberg.

      Главное: Цены на нефть упали на 30%: это самый сильный обвал с 1991 года

      В своем докладе аналитики указывают, что "нефтяная война", которую развязали ОПЕК и Россия может подтолкнуть цены на нефть к падению до 20 долларов за баррель.

      Ситуация существенно меняет прогнозы для рынков нефти и газа. По мнению экспертов, производители дешевой нефти будут наращивать поставки, чтобы заставить страны с высокими затратами на добычу снизить ее объемы.

      Сорванная сделка ОПЕК и России: что случилось и последствия

      • Страны Организации стран-экспортеров нефти на переговорах не смогли договориться и продлить соглашение о сокращении добычи нефти. Дело в том, что спрос на нефть упал из-за распространения коронавируса.
      • Россия отказалась сокращать производство нефти, поэтому действующее соглашение перестанет действовать с 1 апреля. После этого любые ограничения на добычу нефти будут сняты.
      • В результате того, что ОПЕК и Россия не договорились цены на нефть упали на 30%. Это самый ощутимый обвал цен, начиная с 1991 года.
      • Кроме того, курс рубля к доллару резко упал. По состоянию на 9:00 утра по московскому времени доллар на форекс-рынке стоил 73,04 рубля. Евро дошло до отметки 83, 13 рубля.
      • Снижение цен на нефть повлияло на фондовые рынки.

      Важно! Цена нефти американской марки WTI 6 марта еще составляла 41,28 доллара за баррель. Впрочем, уже 9 марта ее продают меньше, чем за 29 долларов. Между тем стоимость североморского сорта Brent за ночь упала на 14 долларов. Теперь она стоит 31,27 доллара за баррель. 

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      Автор: Ирина Выхрущ
      Теги: Саудовская Аравия Новости России нефть Обвал цен на нефть Фондовый рынок
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