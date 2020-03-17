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      Цены на нефть немного выросли: детали

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      После рекордного за последние годы обвала мировые цены на нефть выросли на 5% 17 марта. В частности, говорится о цене на нефть марки Brent.

      Утром фьючерс на нефть марки Brent продемонстрировал рост на 5,2%, стоимость составила 31,15 долларов за баррель. Об этом сообщает Oil Price.

      Актуально Саудовская Аравия будет продавать Европе нефть по 20 долларов за баррель: это сильно повлияет на Россию

      Однако позже цена немного снизилась и выровнялась к стоимости 30,65 долларов. Теперь рост цен замедлился.

      Что известно об обвале цен на нефть

      Накануне ОПЕК (Организация стран-экспортеров нефти – 24 канал) и Россия не смогли договориться о снижении уровня добычи нефти. Эр-Рияд на встрече попытался продвинуть наибольшее с 2008 года сокращение добычи на 1,5 миллиона баррелей в сутки. Тогда бы Россию ожидало сокращение на 500 тысяч баррелей, поэтому Москва отказалась заключать новый договор.

      В результате 9 марта цены на нефть упали на 30%: это самый чувствительный однодневный обвал цен, начиная с 1991 года. Из-за сопутствующего обвала международных фондовых бирж того дня и резкое падение акций ведущих российских компаний, этот день назвали "черным понедельником".

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      Теги: ОПЕК нефть Обвал цен на нефть Новости Украины
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