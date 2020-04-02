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      Цены на нефть резко выросли почти на 50%: причины

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      Цены на нефть резко выросли почти на 50% / minfin.com.ua

      Во время торгов 2 апреля цены на нефть резко поднялись почти на 50% – до более 36 долларов за баррель. А впоследствии откатились до 32 долларов за баррель. Повышение стоимости нефти произошло после заявления Дональда Трампа о том, что Россия и Саудовская Аравия снизит добычу нефти.

      О повышении цены на нефть свидетельствуют данные торгов на Лондонской бирже ICE. Об этом пишет CNBC.

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      По состоянию на 18:00 по киевскому времени цена нефти марки Brent повысилась на 29,06%. И достигла отметки в 31,93 доллара за баррель.

      В то же время на пике сегодняшних торгов стоимость июньских фьючерсов на нефть Brent росла до 36,29 доллара за баррель. То есть стоимость увеличивалась на 46,7%.

      Цены на американскую нефть марки WTI повысились на 32,2% и составили 26,85 доллара за баррель.

      Почему цены на нефть выросли

      Так котировки могли отреагировать на заявление президента Соединенных Штатов Дональда Трампа. Он провел переговоры с наследным принцем Саудовской Аравии. После чего выразил надежду, что Россия и Саудовская Аравия ощутимо снизят добычу нефти.

      Поговорил с моим другом (наследным принцем) Саудовской Аравии, который говорил с президентом России Путиным, и я ожидаю, что они сократят хотя бы 10 миллионов баррелей добычи,
      – написал Трамп.

      Американский лидер добавил, что это будет очень хорошо для нефтегазовой отрасли.

      Впоследствии его слова о разговоре Путина с бен Салманом опроверг пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков. На что Трамп уточнил, что сокращение может составить 15 миллионов баррелей.

       

      Автор: Наталия Пристанская
      Теги: Новости России Владимир Путин Дональд Трамп Новости США Цены нефть Саудовская Аравия
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