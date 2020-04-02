Цены на нефть резко выросли почти на 50%: причины

Во время торгов 2 апреля цены на нефть резко поднялись почти на 50% – до более 36 долларов за баррель. А впоследствии откатились до 32 долларов за баррель. Повышение стоимости нефти произошло после заявления Дональда Трампа о том, что Россия и Саудовская Аравия снизит добычу нефти.

О повышении цены на нефть свидетельствуют данные торгов на Лондонской бирже ICE. Об этом пишет CNBC.

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По состоянию на 18:00 по киевскому времени цена нефти марки Brent повысилась на 29,06%. И достигла отметки в 31,93 доллара за баррель.

В то же время на пике сегодняшних торгов стоимость июньских фьючерсов на нефть Brent росла до 36,29 доллара за баррель. То есть стоимость увеличивалась на 46,7%.

Цены на американскую нефть марки WTI повысились на 32,2% и составили 26,85 доллара за баррель.

Почему цены на нефть выросли

Так котировки могли отреагировать на заявление президента Соединенных Штатов Дональда Трампа. Он провел переговоры с наследным принцем Саудовской Аравии. После чего выразил надежду, что Россия и Саудовская Аравия ощутимо снизят добычу нефти.

Поговорил с моим другом (наследным принцем) Саудовской Аравии, который говорил с президентом России Путиным, и я ожидаю, что они сократят хотя бы 10 миллионов баррелей добычи,

– написал Трамп.

Американский лидер добавил, что это будет очень хорошо для нефтегазовой отрасли.

Just spoke to my friend MBS (Crown Prince) of Saudi Arabia, who spoke with President Putin of Russia, & I expect & hope that they will be cutting back approximately 10 Million Barrels, and maybe substantially more which, if it happens, will be GREAT for the oil & gas industry! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) April 2, 2020

Впоследствии его слова о разговоре Путина с бен Салманом опроверг пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков. На что Трамп уточнил, что сокращение может составить 15 миллионов баррелей.