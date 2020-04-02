Цены на нефть резко выросли почти на 50%: причины
Во время торгов 2 апреля цены на нефть резко поднялись почти на 50% – до более 36 долларов за баррель. А впоследствии откатились до 32 долларов за баррель. Повышение стоимости нефти произошло после заявления Дональда Трампа о том, что Россия и Саудовская Аравия снизит добычу нефти.
О повышении цены на нефть свидетельствуют данные торгов на Лондонской бирже ICE. Об этом пишет CNBC.
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По состоянию на 18:00 по киевскому времени цена нефти марки Brent повысилась на 29,06%. И достигла отметки в 31,93 доллара за баррель.
В то же время на пике сегодняшних торгов стоимость июньских фьючерсов на нефть Brent росла до 36,29 доллара за баррель. То есть стоимость увеличивалась на 46,7%.
Цены на американскую нефть марки WTI повысились на 32,2% и составили 26,85 доллара за баррель.
Почему цены на нефть выросли
Так котировки могли отреагировать на заявление президента Соединенных Штатов Дональда Трампа. Он провел переговоры с наследным принцем Саудовской Аравии. После чего выразил надежду, что Россия и Саудовская Аравия ощутимо снизят добычу нефти.
Поговорил с моим другом (наследным принцем) Саудовской Аравии, который говорил с президентом России Путиным, и я ожидаю, что они сократят хотя бы 10 миллионов баррелей добычи,
– написал Трамп.
Американский лидер добавил, что это будет очень хорошо для нефтегазовой отрасли.
Впоследствии его слова о разговоре Путина с бен Салманом опроверг пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков. На что Трамп уточнил, что сокращение может составить 15 миллионов баррелей.
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