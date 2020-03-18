Цены на нефть WTI побили 17-летний рекорд

Котировки нефти Brent опустились ниже 28 долларов – впервые с 2016 года. Так баррель североморской смеси стоил всего 27 долларов 70 центов. Нефть WTI достигла ценового уровня 2003 года – меньше 26 долларов за баррель.

Эта неделя, за которую нефтяные котировки упали на 18% в Нью-Йорке, стала самой нестабильной в истории, пишет Bloomberg. Изменчивость цен эксперты объясняют хаосом из-за пандемии коронавируса и разрыва России с ОПЕК+.

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Вместе с падением цены на нефть падал и курс российского рубля: по состоянию на 18 марта за 1 доллар давали 78 рублей, 1 евро стоил 85,7 рубля. Несмотря на это, в российском Сбербанке уверяют, что коллапса в России не будет, ведь смоделирован жесткий сценарий экономического кризиса, при котором баррель "черного золота" будет стоить всего 20 долларов, а один доллар будет стоить сто рублей. Однако российский бюджет, отметим, сбалансирован при цене 42 доллара за баррель нефти.

Что означает выход России из ОПЕК+Организация стран-экспортеров нефти – это международная организация, созданная нефтедобывающими странами, чтобы контролировать квоты добычи нефти. В состав ОПЕК входят: Алжир, Ангола, Венесуэла, Габон, Иран, Ирак, Конго, Кувейт, Ливия, ОАЭ, Нигерия, Саудовская Аравия, Экваториальная Гвинея, Эквадор. Страны ОПЕК контролируют 2/3 мировой добычи нефти. ОПЕК+ – это страны ОПЕК, а также Россия, Казахстан и Азербайджан.



6 марта 2020 года страны ОПЕК не смогли договориться и продлить соглашение о сокращении добычи нефти. Таким образом, с 1 апреля все ограничения на добычу нефти будут сняты. В России заявили, что соглашение с ОПЕК не отвечало ее интересам. Теперь наращивание добычи нефти Россией будет зависеть только от планов нефтяных компаний, то есть это возможность неконтролируемо увеличивать добычу "черного золота".



В результате 9 марта цены на нефть упали на 30%: это самый чувствительный однодневный обвал цен, начиная с 1991 года. Из-за сопутствующего обвала международных фондовых бирж в тот день и резкого падения акций ведущих российских компаний этот день назвали "черным понедельником".