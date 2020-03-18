14:32
18 март 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Техно Lifestyle Здоровье Спорт Вкусно Дизайн Афиша Auto Инвестиции Учеба Likar Семья Покер
      more
      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19 ИРИНА ВЕНЕДИКТОВА
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19 ИРИНА ВЕНЕДИКТОВА

      Цены на нефть WTI побили 17-летний рекорд

      - Читати новину українською

      Котировки нефти Brent опустились ниже 28 долларов – впервые с 2016 года. Так баррель североморской смеси стоил всего 27 долларов 70 центов. Нефть WTI достигла ценового уровня 2003 года – меньше 26 долларов за баррель.

      Эта неделя, за которую нефтяные котировки упали на 18% в Нью-Йорке, стала самой нестабильной в истории, пишет Bloomberg. Изменчивость цен эксперты объясняют хаосом из-за пандемии коронавируса и разрыва России с ОПЕК+.

      К теме Акции, гособлигации и курс валют: как пандемия COVID-19 влияет на финансовые рынки

      Вместе с падением цены на нефть падал и курс российского рубля: по состоянию на 18 марта за 1 доллар давали 78 рублей, 1 евро стоил 85,7 рубля. Несмотря на это, в российском Сбербанке уверяют, что коллапса в России не будет, ведь смоделирован жесткий сценарий экономического кризиса, при котором баррель "черного золота" будет стоить всего 20 долларов, а один доллар будет стоить сто рублей. Однако российский бюджет, отметим, сбалансирован при цене 42 доллара за баррель нефти.

      Что означает выход России из ОПЕК+Организация стран-экспортеров нефти – это международная организация, созданная нефтедобывающими странами, чтобы контролировать квоты добычи нефти. В состав ОПЕК входят: Алжир, Ангола, Венесуэла, Габон, Иран, Ирак, Конго, Кувейт, Ливия, ОАЭ, Нигерия, Саудовская Аравия, Экваториальная Гвинея, Эквадор. Страны ОПЕК контролируют 2/3 мировой добычи нефти. ОПЕК+ – это страны ОПЕК, а также Россия, Казахстан и Азербайджан.

      6 марта 2020 года страны ОПЕК не смогли договориться и продлить соглашение о сокращении добычи нефти. Таким образом, с 1 апреля все ограничения на добычу нефти будут сняты. В России заявили, что соглашение с ОПЕК не отвечало ее интересам. Теперь наращивание добычи нефти Россией будет зависеть только от планов нефтяных компаний, то есть это возможность неконтролируемо увеличивать добычу "черного золота".

      В результате 9 марта цены на нефть упали на 30%: это самый чувствительный однодневный обвал цен, начиная с 1991 года. Из-за сопутствующего обвала международных фондовых бирж в тот день и резкого падения акций ведущих российских компаний этот день назвали "черным понедельником".

      Учителя сейчас в очень странной ситуации, – Новосад о зарплатах педагогов
      сегодня
      Автор: Ирина Пундор
      Теги: Доллар Новости России ОПЕК нефть Обвал цен на нефть
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

      Предложения партнеров

      Комментарии
      Публикации
      сегодня , 13:58 Как государству помочь бизнесу выжить во время карантина: объяснение эксперта
      Євгенія Мазур
      сегодня , 13:46 Все о коронавирусе: 12 полезных статей
      Анастасія Лукашевська
      сегодня , 10:30 Azure Stack with Kyivstar: преимущества облачной платформы для украинского бизнеса
      17 марта , 16:14 Первые шаги в покере: как найти свою "коронку" и заработать
      сегодня , 13:33 Венедиктова может стать "ручным прокурором": риски назначения Зеленского
      Антон Голобородько
      Новости
      Больше новостей
      Залиште відгук