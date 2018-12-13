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      Цены на новогодний стол-2019: сколько денег готовить

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      Стоимость новогоднего стола-2019: расчеты ученых
      Стоимость новогоднего стола-2019: расчеты ученых / 24 канал

      В среднем по Украине стоимость новогоднего стола 2019 года для украинской семьи из 4 человек повысится по сравнению с прошлогодней почти на 20% и составит 1535 гривен.

      Об этом сообщил заместитель директора Национального научного центра "Институт аграрной экономики", член-корреспондент НААН Николай Пугачев.

      Для оценки ученые приняли новогоднее меню из традиционных для стола среднестатистической семьи блюд: салаты, мясные и рыбные продукты, овощи, фрукты, хлебобулочные и кондитерские изделия, напитки и прочее.

      Салаты по карману

      По расчетам ученых Института аграрной экономики, 3 кг салата "Оливье" традиционной рецептуры обойдется в 129,76 гривен. Это на 25% больше, чем при праздновании Нового 2018 года. Самыми дорогими ингредиентами блюда являются колбаса – 53,08 гривны за 0,5 кг, полкило зеленого горошка – 27 гривен, 6 яиц – 15,10 и 180 г майонеза – 9,50 гривны. Еще 25,08 гривен надо выложить за лук, морковь, картофель и соленые огурцы.

      Немного дешевле – 118,32 гривны – будет стоить 1,5 килограмма салата "Сельдь под шубой" (или "Шуба"). Львиную долю его стоимости составит филе сельди – 100 гривны за 0,5 кг. Майонез обойдется в 9,50, морковь – 2,38 за 1 штуку, свекла – 2,35 гривны за штуку, лук – 2,15, картофель – 1,94 гривны за штуку.

      Новорічний стіл 2019 ціни

      Мясо стало дороже

      Существенно возрастут расходы на мясные продукты, отметил Николай Пугачев. Полкило нарезки из сырокопченой колбасы "Салями" будет стоить, в среднем, 80 гривен, столько же копченой подчеревины – 75, а биток из свинины свежий – 78,50 гривны. За 1 кг куриного свежего филе  придется заплатить, в среднем, 111 гривен. В общем, стоимость 2,5 кг мясных продуктов на новогоднем столе составит 344,50 гривны.

      Традиционная для украинского стола сельдь (0,5 кг филе) обойдется в 100 грн, твердый сыр (300 г) – 54 грн и пачка сливочного масла (200 г) – 32,25 грн.

      Овощи и фрукты радуют

      Стоимость овощей на новогоднем столе составит 159,48 гривны, в среднем. Картошка (2 кг) будет стоить 13,84 гривны, грибы (1 кг) – 47,90, перец сладкий (0,5 кг) – 51 гривну, полкило свежих огурцов – 16,77 гривны, а килограмм свежих помидоров – 29,97 гривны.

      Фрукты на праздничном столе обойдутся в 78 гривен. За 2 кило мандаринов заплатим 50 гривен, 1 килограмм бананов обойдется, в среднем, в 22 гривны, 200 грамм лимона – 6 гривен.

      Батон белого хлеба (1 кг) будет стоить 19,89 гривны, а шоколадные конфеты – 170 гривен за 1 кг.

      Напитки тоже подорожали

      Бутылка шампанского (0,75 л) обойдется в 98 гривен. В полтора раза больше – 155 гривен придется заплатить за полулитровую бутылку коньяка.

      Безалкогольные напитки будут стоить 76,10 гривен. За 2 л сока придется заплатить 38,30, за минеральную воду (1,5 л) – 11,30, за сладкую воду (2 л) – 26,50 гривны.

      Новорічний стіл 2019 напої

      Семьям, которые имеют возможность покупать деликатесы, придется дополнительно заплатить около 470 гривен. Баночка красной икры (120 г) обойдется в 250, а 200 г красной рыбы – в 220 гривен. Следовательно, стоимость новогоднего стола с деликатесами повысится до 2005,30 гривны, отметил Николай Пугачев.

      Стоимость бюджетного варианта новогоднего стола в Киеве составит 1647,60 гривны, что на 13,6% больше стоимости новогоднего стола 2018 года. Стол с деликатесами обойдется жителям столицы в 2157,60 гривны, отметил Николай Пугачев.

      Расчет стоимости новогоднего стола в 2019 году проведен учеными на основе данных Государственной службы статистики Украины, мониторинга розничных цен на городских рынках и в супермаркетах в среднем по регионам по состоянию на 6 декабря 2018 года.

      Автор: Елена Булан, Янина Ткачук
      Теги: Новости Украины Публикации Новогодние праздники Цены Продовольствие Инфографика
      Источник: 24 канал
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