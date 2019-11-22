Тарифы на отопление и горячую воду: как изменилась роль Кабмина

Кабинет министров отменил постановление, которым устанавливался предельный тариф на отопление и горячее водоснабжение. Как такое решение повлияет на потребителей этих услуг, – объясняют журналистке 24 канала эксперты.

О чем говорилось в постановлении

На своем заседании правительство отменило постановление, которым устанавливался предельный тариф на отопление и горячее водоснабжение. Ее 26 июня 2019 года принял Кабмин Владимира Гройсмана.

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Этим постановлением Кабмин установил предельный тариф на услугу по поставке тепловой энергии для населения и на услугу горячего водоснабжения. В документе речь шла об установлении предельного тарифа на услугу по поставке тепловой энергии для населения на уровне 1,4 тысячи гривен за 1 Гкал при наличии приборов учета и 35,21 гривен за 1 метр квадратный без приборов учета.

Также был установлен предельный тариф на услугу горячего водоснабжения на уровне 83,66 гривен за кубометр при условии подключения полотенцесушителей и 75,74 гривен за кубометр при отсутствии полотенцесушителей.



Какими будут тарифы на отопление – интересует всех / Фото 24 канала

Объясняя необходимость принятия такого постановления предыдущее правительство отмечало, что это решение обеспечивает устойчивое прохождение отопительного сезона и устраняет угрозу отключения городов от газа из-за экономически необоснованных ставок тарифов.

Пиар или выгода?

Однако в Минэнерго утверждают, что установление предельных тарифов на отопление и горячую воду противоречит требованиям МВФ и ставит под угрозу отключение отопления и горячего водоснабжения.

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По оценке правительства, средневзвешенный тариф на тепловую энергию по состоянию на 1 мая составил 1,8 тысяч гривен за гигакалорию, а ограничение тарифа, согласно отмененному постановлению, привело бы к дополнительным расходам местных бюджетов за время отопительного сезона 2019/2020 года на сумму 7 миллиардов гривен.

Исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин объясняет, что нужно понимать – расходы по различным областям объективно разные. По его убеждению, устанавливать некую усредненную величину по всем областям и устанавливать ее в качестве предельной – не очень правильно. Есть такие области, которые из-за этого постановления фактически были вынуждены работать себе в убыток: таким образом наращивались долги и появлялось много разных проблем. "Это постановление носило скорее политически-пиарный характер, чем соответствовало реалиям. На самом деле, в Украине нет одинаковых условий оказания услуг по теплоснабжению. Тарифы на Львовщине и Луганщине – абсолютно разные. Поэтому, на мой взгляд, это постановление было неправильным", – добавляет Олег Пендзин.

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Соглашается с экспертом и экс-министр по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Алексей Кучеренко. По его мнению, это постановление было незаконным с самого начала: у Кабмина нет никаких полномочий залезать в тарифообразование и ограничивать его в административный способ.

Постановление по духу поддерживал бы, но исполнение не выдерживает никакой критики. Это был исключительно предвыборный пиар Гройсмана,

– отмечает Алексей Кучеренко.

Оправданный рост

Эксперты отмечают – тариф растет по объективным причинам: когда повышается стоимость энергоносителей, которые в него закладываются: зарплата сотрудников, накладные расходы и тому подобное. Но основная составляющая тарифа – энергоноситель. Если цена на энергоноситель растет, а это прежде всего газ, автоматически будет увеличиваться и тариф, и Украина от этого никуда не денется. Чтобы изменить ситуацию, нужно отталкиваться не от вещей, связанных с самим тарифом.

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Олег Пендзин объясняет, что нужно решать проблемы, связанные с огромными потерями тепла при передаче его к потребителю, неэффективными котельными и тому подобное. По мнению эксперта, уменьшить тариф можно. Есть много механизмов, к примеру, не отапливать окружающую среду. Если хорошо простимулировать потребителя и дать возможность людям понять, что они экономят собственные деньги, результат непременно будет. Однако, прежде всего, нужно решить ряд других проблем.

"Прежде всего, нам необходимо уменьшить непроизводительные расходы, оптимизировать и модернизировать тарифы и систему тепло-водо-снабжения, сократить потребление электроэнергии, потери тепла в сетях, оптимизировать схемы теплоснабжения для того, чтобы удельные затраты уменьшались", – считает Алексей Кучеренко.

В частности, в Украине фантастически старый жилой фонд и есть огромные проблемы с передачей энергоносителя: часто прорывают трубы, бесхозяйственность и тому подобное. А на наших теплотрассах зимой могут расти цветы. По мнению Пендзина, наша теплосеть "живет" в советском времени, хотя в реальности мы давно уже независимы.



Количество тепла в квартире нужно регулировать / Фото shutterstock

Одной из многих проблем являются многоквартирные дома с одним стояком, по которому подается горячая вода для обогрева квартир, где жильцы верхних этажей живут с открытыми окнами, а нижних мерзнут и ничего поделать не могут. Эти моменты нужно менять и тогда удастся подойти к индивидуальным счетчикам. Все это является составными элементами того, что мы платим в платежке. Если кто-то экономит, а кто-то нет, а вы живете на одном стояке – эта экономия ни к чему.

Когда меня спрашивают о тарифах, я говорю – ситуация значительно сложнее чем просто стоимость энергоносителя, который поступает в Украину,

– убежден Олег Пендзин.

Таким образом, в Украине необходимо менять саму систему теплоснабжения, решать вопрос с потерями тепла по дороге к домам, устанавливать индивидуальные тепловые счетчики, утеплять окна. По мнению Олега Пендзина, на все это нужно фантастически много денег, но все равно это будет меньше чем то, что мы переплачиваем за энергоноситель. "Нам необходима государственная программа на высшем уровне и это должно делаться не за человеческие деньги. Государство должно мощно помогать. В этой сфере должна быть проведена очень серьезная работа и тогда вопрос, сколько стоит тысяча метров кубического газа, нас не будет волновать, потому что мы сделали все, чтобы человек сознательно тратил столько, сколько ему нужно для комфортного проживания, – резюмирует эксперт.

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Алексей Кучеренко убежден, что у государства хватает рычагов влияния на тарифы. По его мнению, необходимо восстановить Госэнергонадзор (который "загоняет" тарифы в границы), ведь сейчас на рынке царит бесконтрольность, которая и привела к нынешней ситуации. И, хоть раньше предполагалось, что рынок сам себя будет регулировать, но на практике это не сработало.