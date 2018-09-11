Цены на продукцию Apple могут вырасти: детали

Цены на продукцию компании Apple могут вырасти. А произойдет это, если Соединенные Штаты введут новые пошлины на товары, импортируемые из Китая.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на письмо компании к правительству страны.

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Как подчеркивается, такое повышение цен коснется не всей продукции Apple, но оно может ударить по самым популярным товарам компании.



Так, по данным ресурса, ввозные пошлины на импортную продукцию, введение которых обсуждается на самом высоком уровне, неизбежно приведут к удорожанию как минимум пяти товаров Apple.



Продукция Apple, может подорожать:

– Apple Watch;

– Apple Pencil;

– AirPods;

– Mac Mini;

– периферия (зарядные устройства, переходники и кабели).

Кроме того, может возрасти стоимость ряда компонентов, используемых для производства техники Apple в США – говорится, в частности, об элементах, формирующих внешний вид компьютеров iMac и Mac Pro, некоторые модификации которых собираются исключительно на территории Соединенных Штатов.



Заметим, что единственный способ для Apple избежать уплаты ввозных пошлин – это перенести производство в США. В таком случае президент Дональд Трамп пообещал компании серьезные привилегии при налогообложении и возможность импорта необходимых для составления фирменной продукции компонентов по льготным тарифам.



Теперь же компания обратилась к американскому правительству, чтобы те посмотрели меры относительно ввозных пошлин и ввели эффективные решения для укрепления американской экономики.



К слову, позицию Apple поддержал второй по величине производитель микросхем в мире – компания Intel.

Напомним, ранее эксперты отмечали, что в 2018 году корпорация Apple не планирует пересматривать цены на новые модели iPhone, а сохранит их на предыдущих отметках.