Цены на продукты: какие штрафы грозят тем, кто наживается на украинцах

С начала карантина продукты питания существенно прибавили в цене. Антимонопольный комитет (АМКУ) даже открыл дело за их существенное подорожание в столичных маркетах. Удастся ли комитету повлиять на ситуацию, – разбиралась журналистка 24 канала.

Строгий контроль за ценами на еду

На днях Киевское областное территориальное отделение АМКУ открыло дело против поставщиков продуктов питания и крупнейших сетей продовольственных магазинов Киева.

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Поводом для вмешательства комитета стало существенное подорожание товаров в течение последних дней. Ценовой мониторинг, который ввел АМКУ, показал, что цены на определенные продукты и средства индивидуальной защиты поднимались синхронно в разных торговых сетях. Это может свидетельствовать об антиконкурентном поведении участников рынка – как поставщиков, так и розничной торговли, или обоих этих звеньев одновременно.



АМКУ отслеживает динамику цен на продукты / Фото https://pixabay.com/

"Наши специалисты уже неделю мониторят стоимость товаров в магазинах. Требования предоставить полную информацию о закупочных и розничных ценах направлены в торговые сети, об отпускных ценах – снабжающим компаниям. Теротделение внимательно изучит все обстоятельства повышения стоимости на продукты, установит на каком этапе и кто именно спровоцировал повышение цен и примет соответствующее решение", – написал глава Киевского областного отделения Алексей Хмельницкий в своем Facebook.

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На такое заявление Антимонопольного комитета уже отреагировали в торговой сети АТБ. Генеральный директор сети АТБ Борис Марков в эфире программы "Право на власть" отметил, что после проверки АМКУ увидит обоснование высоких цен.

Мы предоставили всю необходимую информацию, все первичные документы. Не сомневаюсь, что после проверки АМКУ убедится, что основное подорожание произошло из-за переоценки продукции от поставщиков,

– отметил Марков.

Управляющий партнер ЮФ "ADS Legal Group" Александр Бондарчук объясняет, что ожидать от Антимонопольного комитета молниеносных решений не стоит, даже в нынешней ситуации. Рассмотрение одного дела может длиться и несколько лет.

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АМКУ не выполняет роль ценового регулятора, в нашей стране этой функцией занимается Минэкономразвития, но все об этом забывают. Комитет рассматривает тот или иной случай повышения цен только с точки зрения нарушения законодательства о защите экономической конкуренции,

– рассказывает Александр Бондарчук.

В свою очередь, Киевское территориальное отделение АМКУ, которое еще в феврале 2020 года рекомендовало 34-м субъектам хозяйствования воздержаться от необоснованного повышения цен на маски медицинские одноразовые, которые превышают экономически обоснованный уровень, уже отчитывается о выполнении некоторыми участниками рынка этих рекомендаций.

Нарушил – не нарушил?

Стоит отметить, что для открытия таких дел АМКУ нужны веские причины и доказательства фактов нарушения именно законодательства о защите экономической конкуренции.

Чтобы начать дело, комитет должен собрать необходимую информацию – это могут быть заявления от участников рынка, потребителей, общественных организаций, СМИ, других контролирующих органов власти или данные, полученные непосредственно от самого субъекта хозяйствования.

Только потом, как говорит юрист, взвесив все факты и собрав все необходимые материалы, ведомство открывает дело против того или иного предприятия. Рассмотрение самого дела – это тоже работа не одного часа или дня. Ведь АМКУ должен сопоставить все имеющиеся материалы, провести собственное исследование и понять, имеет ли место факт нарушения в действиях того или иного участника рынка.

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Алексей Бондарчук объясняет, что АМКУ – это не тот орган, который может просто так прийти к любому субъекту хозяйствования и приказать быстро снизить цены на тот или иной товар и стоять над душой у предпринимателя, пока тот этого не сделает. Ведомство должно увидеть в его действиях нарушение правил добросовестной конкуренции. Или это может быть факт сговора с другими участниками рынка (из-за чего цена и поднялась), или злоупотребление монопольным положением, которое привело к завышению цены на тот или иной товар.

Минэкономразвития, со своей стороны, тоже должно было бы начать выяснять, почему выросли цены на значимые для населения товары. Собственно, недавно на заседании правительства именно этому министерству и поручили заниматься этим вопросом. Однако результатов его работы в этом направлении пока не наблюдается.

И все же штрафы

Если же в действиях участников рынка АМКУ выявит нарушения конкурентного законодательства, то это не обязательно означает наложение огромного штрафа. Для начала комитет может предоставить только обязательные для рассмотрения рекомендации, на выполнение которых даст определенный срок, и уже в случае если нарушитель не прислушался к рекомендациям ведомства, АМКУ оштрафует его и обяжет снизить цены до экономически обоснованного уровня. Размер штрафа может достигать 10% дохода (выручки) субъекта хозяйствования от реализации продукции за предыдущий год.



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Как отмечает Александр Бондарчук, при наличии признаков нарушения, комитет может открыть дело, но если рекомендации о прекращении нарушения выполнят, его закроют.

Нарушитель имеет право обжаловать решение АМКУ в судебном порядке, а потому, заплатит ли он штраф и снизит цены, будет понятно только после решения суда. Общеизвестно, что судебная тяжба может длиться годами,

– говорит Александр Бондарчук.

Таким образом, не стоит ожидать от Антимонопольного комитета сверхбыстрых действий, которые приведут к резкому снижению цен, к тому же ведомство не является ценовым регулятором – это прерогатива Минэкономразвития.

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Выходом из этой ситуации в будущем стала бы разработка совместно с Минэкономразвития системы контроля за ценами на социально значимые товары.