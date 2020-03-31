Цены на продукты в Киеве перестали расти: чего ожидать дальше
На протяжении последней недели цены на продукты в Киеве не растут. Исключение лишь составляют некоторые импортные овощи и фрукты.
Как свидетельствуют данные мониторинга Киевского областного территориального отделения Антимонопольного комитета (КОТО АМКУ), цены на продукты первой необходимости выровнялись, а некоторые из них даже снизились.
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Цены на продукты в супермаркетах Киева / Свежие данные АМКУ
Глава ведомства Алексей Хмельницкий в фейсбуке отметил, что причиной того, что цены не растут, стало открытие соответствующего дела.
По его словам, возглавляемое им ведомство продолжит свое расследование для выяснения, кто же именно виноват в антиконкурентных действиях на рынке продовольственных товаров. В результате чего в первой половине марта произошло необоснованное и синхронное поднятие цен.
Хмельницкий добавил, что в ближайшие дни КОТО АМКУ намерен получить протокольные объяснения от потенциальных ответчиков по делу.
К слову, недавно президент Владимир Зеленский заявил, что тем, кто поднимает цены на продукты в регионах, следует ждать жесткие меры, которые против них готовит государство.
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Отметим, по всей территории Украины введен режим чрезвычайной ситуации с целью предотвратить распространение эпидемии коронавируса. Поэтому в Украине работают только продуктовые, строительные и магазины с товарами первой необходимости, а также аптеки.
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