Цены на продукты в Киеве перестали расти: чего ожидать дальше

На протяжении последней недели цены на продукты в Киеве не растут. Исключение лишь составляют некоторые импортные овощи и фрукты.

Как свидетельствуют данные мониторинга Киевского областного территориального отделения Антимонопольного комитета (КОТО АМКУ), цены на продукты первой необходимости выровнялись, а некоторые из них даже снизились.

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Цены на продукты в супермаркетах Киева / Свежие данные АМКУ

Глава ведомства Алексей Хмельницкий в фейсбуке отметил, что причиной того, что цены не растут, стало открытие соответствующего дела.

По его словам, возглавляемое им ведомство продолжит свое расследование для выяснения, кто же именно виноват в антиконкурентных действиях на рынке продовольственных товаров. В результате чего в первой половине марта произошло необоснованное и синхронное поднятие цен.

Хмельницкий добавил, что в ближайшие дни КОТО АМКУ намерен получить протокольные объяснения от потенциальных ответчиков по делу.

К слову, недавно президент Владимир Зеленский заявил, что тем, кто поднимает цены на продукты в регионах, следует ждать жесткие меры, которые против них готовит государство.

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Отметим, по всей территории Украины введен режим чрезвычайной ситуации с целью предотвратить распространение эпидемии коронавируса. Поэтому в Украине работают только продуктовые, строительные и магазины с товарами первой необходимости, а также аптеки.

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