Цены на продукты в Украине: появился прогноз на осень

За первое полугодие 2018 года цены на продукты в Украине выросли на более чем 4%. В дальнейшем стоимость продуктов в Украине будет расти стремительно, однако стабильно.

Об этом сообщает "Сегодня".

По информации ресурса, в 2017 году цены на некоторые товары в Украине росли даже больше, чем на 20%, а в 2018 году таких резких скачков цен на продукты питания не было. Да, цены постепенно растут, но не достигают критических отметок.

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Как уверяют эксперты, в 2018 году в Украине наблюдается стандартная модель роста цен, без каких-либо чрезвычайных ситуаций, как это было, например, в 2017 году. Поэтому резких и внезапных скачков цен не прогнозируется.

В этом году у нас более классическая ситуация – умеренный рост цен на продукты питания, неплохой урожай по всем позициям, поэтому я не ожидаю каких-то проблемных ситуаций. Думаю, и за июль у нас будет или нулевой показатель, или дефляция. А потом, как всегда, с осени начинается процесс постепенного роста цен на продукты,

– рассказал экономический эксперт Борис Кушнирук.

Хотя сейчас цены на продукты питания в Украине остановились или даже несколько упали, в сентябре значительно подорожают овощи, не говоря уже о начале зимы.

Директор Украинской ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко также прогнозирует, что в июле-августе в Украине ожидается дефляция, а с сентября продукты могут подорожать на 10-15%.

"В сентябре уже понемногу повышаться цены. Я думаю, цены на овощи могут вырасти уже на 10-15%, особенно по тем овощах, которые сильно падали в цене. Но по крупам, молочной продукции, мясу, хлебу у нас не будет значительных колебаний цен. В декабре, по сравнению с августом, может быть значительное повышение цен на те же овощи – около 20-30%", – рассказал Дорошенко.

К слову, согласно прогнозам Министерства экономического развития, в конце 2018 года в Украине обменный курс гривны к доллару составит 28,5 гривны за 1 доллар.