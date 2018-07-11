Цены на проезд в метро столицы останутся одними из самых низких в мире, – СМИ

Даже после 14 июля, когда проезд в киевском метрополитене будет стоить от 6 гривен 30 копеек, цена поездки в столичной подземке останется одной из самых низких в мире.

Об этом свидетельствуют данные, представленные "УНИАН".

Информагентство показывает соответствующую инфографику, где для удобства сравнения все цены переведены в гривну.

В частности, журналисты проводят параллели между новой ценой проезда в Киеве и самыми низкими расценками на проезд в Европе.

"Ближе к киевской цене оказалась столица Литвы Вильнюс, где проезд стоит 24 гривны. В то же время проезд в метро Варшавы – столице нашего ближайшего соседа Польши – обойдется уже в 28 гривен", – говорится в материале.

При этом авторы утверждают, что во многих странах Европы стоимость проезда будет на порядок отличаться от киевской в большую сторону.

"Если же говорить о странах Западной Европы, то здесь расценки на проезд, в сравнении с новой ценой проезда в Киеве, отличаются уже на порядок. Например, в Амстердаме за одну поездку придется выложить 71 гривну", – сообщает "УНИАН".

По информации журналистов, наиболее дорогим является проезд в общественном транспорте в скандинавских странах.

"Лидируют же в рейтинге цен на проезд страны Скандинавии и Великобритания. В столицах этих государств за услуги общественного транспорта с вас возьмут не меньше 100 гривен", – делают вывод авторы материала.