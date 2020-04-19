Кабмин будет регулировать цены на соцтовары: какие продукты подешевеют

С введением в Украине карантина, цены на продукты начали расти буквально каждый день. Производители и продавцы озвучивали много причин, почему так происходит. Однако эксперты обвиняли их в желании обогатиться на повышенном спросе. Правительство решило на время карантина ввести государственное регулирование цен.

Нужно ли государственное регулирование цен и как изменится стоимость продуктов с его введением, – в материале сайта 24 канала.

На контроле у государства

Летом 2017 года украинское правительство отказалось от государственного регулирования цен на продукты питания. Тогда это решение казалось логичным. Вскоре производители и продавцы продемонстрировали подходы к ценообразованию. В Украине наблюдалась традиционная ситуация: доллар растет – все дорожает, бизнес убеждает, мол, мы все покупаем не в гривнах и даже корма для животных, а когда падает – пожимают плечами, мол, при чем здесь валютные колебания.

К теме COVID-19 и аномальная погода: что будет с урожаем в Украине

Введение карантина лишь подтвердило, что производители и продавцы не упускают возможность, чтобы заработать на повышенном спросе. Поэтому в правительстве решили взять под контроль цены на определенные продукты. В частности, будут следить за ценами в Министерстве развития экономики, торговли и сельского хозяйства.

Мы активно работаем над тем, чтобы ценовая стабильность для социально значимых товарных групп сохранялась. Планируем и работаем над тем, чтобы ввести более мягкий инструмент регулирования, а именно сейчас это 10 товаров, которые являются важными для каждого украинца и домохозяйства,

– сказал министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко.

О расходах украинцев во время карантина, смотрите здесь:

По его словам, на данный момент этих мер будет достаточно для сохранения ценовой стабильности, чтобы продукты питания были доступны для украинцев.

Следить за ценами

Государство будет "следить" за ценами на такие продукты как: гречка, сахар, мука пшеничная высшего сорта, отечественные макароны, молоко 2,5% в пленке, ржано-пшеничный хлеб, куриные яйца первой категории, курица в тушке, сливочное масло 72,5% и минеральная вода без газа.

Стоит знать Цены на продукты: какие штрафы грозят тем, кто наживается на украинцах

Председатель Национального совета экономического развития Алексей Дорошенко говорит, что это впервые в Украине так четко определили перечень продукции. Ведь определили не только названия продуктов, но и ценовую категорию товара, страну производства и фасовки. Эксперт в таком подходе видит только позитив.

Во-первых, это позволит делать качественный мониторинг. Во-вторых, впервые вода для питья попала в социально значимые товары. В-третьих, если будут основания, то перечень продукции, подлежащей регулированию, смогут расширить,

– добавляет Алексей Дорошенко.

Государственное регулирование также будет касаться медицинских масок и перчаток как средств индивидуальной защиты во время пандемии COVID-19.

По мнению Алексея Дорошенко, это действенный механизм влияния на ценовую ситуацию в стране и начало мягкого регулирования по европейскому образцу.



Сколько бизнес может существовать при карантине / Инфографика 24 канала

Любое государство пытается удешевить продукты питания, потому что это залог общественного согласия и спокойствия в стране. В эпоху карантина и чрезвычайных ситуаций необходимость контроля за ценами становится еще более актуальной,

– отмечает экономист Олег Пендзин.

Более того, по мнению экономиста, это едва ли не основная функция государства состоит в вопросах ценообразования. Поэтому установление государственного регулирования – правильный шаг. Кроме того, в стране введен карантин и украинцы не имеют возможности ездить и искать более дешевые продукты и товары. Особенно это касается людей пожилого возраста, привязанных к конкретному магазину, который находится неподалеку жилья.

По сути мы создали монополии, но без каких-либо механизмов контроля за ценами. Поэтому введение государственного регулирования в настоящее время является чрезвычайно актуальным, на мой взгляд,

– добавляет Олег Пендзин.

Относительно механизмов введения контроля. То что предложило правительство по декларированию изменения цен без существования надлежащего контролирующего органа, без наказания за нарушения, каких-либо санкций за поднятие цены – никоим образом не повлияет на ценовую ситуацию.

Читайте также На сколько выросли расходы украинцев и на чем они экономят во время карантина: опрос

Необходимо, чтобы был механизм контроля, а не декларирования, необходимо установить предельную торговую надбавку для торговой сети. Эта надбавка может не превышать 15-20%. То есть это абсолютно нормальная величина, которая сделает продукты более доступными для покупателей, и даст возможность немного зарабатывать сетям, но не злоупотреблять. По мнению Олега Пендзина, надо предоставить полномочия Держпродспоживслужбе вне моратория контролировать эту ситуацию и при необходимости накладывать санкции. Только таким образом можно удержать ценовую стабильность в стране.



Как вести себя в очереди во время карантина / Инфографика 24 канала

Иностранный опыт

Стоит сказать, что практически все государства мира пытаются каким-то образом удешевить продукты питания для собственного населения. Есть разные методы. Американцы вообще бесплатно раздают еду определенным категориям населения. У них под эту программу подпадает 42 миллиона американцев. Годовой бюджет этой программы 70 миллиардов долларов в год.

Рекомендуем Корпорация "АТБ" оказалась более мощным ценовым регулятором, чем государство, – эксперты

Олег Пендзин рассказывает, что европейцы идут немножко другим путем – через дотации для производителя и установление более низкого налога на добавленную стоимость они также снижают цены на продукты для своих граждан. В Европе налог на добавленную стоимость на продукты – от 5 до 7%, на промышленные товары – 20%, а в Украине этот налог состоявляет 20% на все.