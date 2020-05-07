Почему дешевеют украинские овощи и как долго это будет продолжаться

Сейчас стоимость отечественных ранних овощей ниже, чем в прошлом. Это не может не радовать покупателей. Однако как долго мы сможем недорого покупать огурцы, помидоры, редис – вопрос.

Что влияет на стоимость украинских овощей и не будет ли резкого скачка цен, – журналист 24 канала расспросила у экономистов.

Уменьшение доходов и спроса

Столичные рынки понемногу возвращаются к работе после введенного в марте карантина. Хотя власть и позволила им работать, однако открыться рискнули не все палатки. Многие решили несколько дней подождать. Предприниматели, которые начали работать, жалуются на то, что покупателей мало.

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Хоть на весь базар работает только две палатки, но покупателей очень мало, а все из-за нехватки денег. Не секрет, многие остались без работы. В прошлом году все стоило дороже, но покупали больше,

– жалуется предпринимательница из Киева.

Зато цены на овощи нового урожая ниже прошлогодних. Сегодня можно купить редьку и "молодую" капусту по 20 гривен за кило, огурцы – в среднем 30, помидоры – 35, картофель – 35-55 в зависимости от размера. Свежая петрушка, укроп, зеленый лук, кинза, шпинат, салат, щавель обойдутся в 15 гривен за 100 грамм. На оптовых рынках можно было бы на закупках сэкономить, но добраться до них, не имея собственного транспорта, – фактически невозможно.



Базары постепенно открываются / Фото 24 канала

Экономист Борис Кушнирук, говоря о ценах на "молодые" украинские овощи, замечает, что часто их стоимость зависит от природных условий, однако есть и другие факторы.

Падение доходов населения приводит к снижению спроса, поэтому производители вынуждены уменьшать цены. Кроме того, определенные расходы действительно сократились (горючее, газ), что позволило предпринимателям снизить цены,

– рассказывает Борис Кушнирук.

Таким образом, не все украинцы могут позволить себе купить молодые овощи, тогда как прошлогодний урожай все же стоит дешевле. К примеру, за кило старой капусты правят 5 гривен, а молодой – 20. Аналогичная ситуация с картофелем: от 16-20 гривен за кило прошлогоднего урожая до 35-55 нынешнего.

В ожидании постоянных клиентов

Экономист Олег Пендзин считает, что причин медленного роста цен по сравнению с прошлым годом – много. Прежде всего, это резкое уменьшение общего спроса на овощи.

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Сегодня в мире, в том числе и в Украине, огромное количество покупателей овощей "отсеялось". Речь идет о ресторанах, кафе, уличных торговцах едой, заведениях быстрого питания и тому подобное. Они создавали спрос не только на овощи, фрукты, но и мясо и другую продукцию.

В связи с карантином все эти заведения остановили работу и перестали закупаться. В результате, общий объем соотношения спроса и предложения уменьшился, а цена на продукцию растет не теми темпами, когда был полномасштабный спрос,

– объясняет Олег Пендзин.



При каких условиях может работать рынок / Инфографика 24 канала

Кстати, это касается не только Украины, потому что мировые цены на продовольствие падают. Лидером являются растительные масла, сахар, стоимость которых снизилась на 10%, зерновые – 3%. Таким образом, медленнее проедается урожай прошлого года.

В то же время, за время карантина немало покупателей переориентировались на маркеты, ведь их продукцию можно покупать онлайн.

Но там немножко другая политика: они, в основном, ориентируются на импорт. Ситуация такова, что из-за падения спроса от заведений общественного питания цены на продовольствие или стабилизировались, или падают, а если и растут, то не теми темпами как это происходило в прошлом.

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Олег Пендзин убеждает, что эта ситуация абсолютно временная. Когда снимут карантинные правила и появится доступ к заведениям общественного питания, тогда мы увидим возвращение спроса и прошлогоднюю динамику. Однако, вероятнее всего, кафе и рестораны полноценно заработают тогда, когда уже пойдут овощи из открытого грунта, поэтому спрос, который традиционно есть в конце апреля-начале мая, мы уже пропустили.

Поскольку скоро уже лето, то цены на овощи будут снижаться. Это касается наших овощей. Относительно импорта: если будет дестабилизация ситуации и прыгнет валюта, тогда это может вызвать подорожание продукции,

– говорит Борис Кушнирук.

Олег Пендзин считает, что цены на продовольствие могут вырасти в конце года, когда пойдет новый урожай, непосаженный многими. Аграрии уже говорят о минус 15% зерновых и 10% падения в целом по рынку, в мире будет рост стоимости продовольствия. Поэтому в конце года нас ждет серьезный рост цен.