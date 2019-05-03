Цены на жилье в новостройках Львова пошли вверх после полугода затишья

Что произошло с ценами на квартиры в новостройках Львова в апреле 2019 и какие особенности наблюдаются на первичном рынке недвижимости города.

По итогам апреля цены на квартиры в новостройках Львова продемонстрировали незначительный рост.

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С октября 2018 по март 2019 средняя цена метра квадратного в новостройках Львова и области крепко держалась на отметке 15 900 гривен за квадрат.

По данным портала недвижимости ЛУН.ua, в апреле эта цена впервые после более полугода стабильности поднялась до 16 тысяч гривен за квадрат.

В то же время минимальная цена на первичку Львова уверенно держится в пределах 10 500 гривен за квадрат.



Цены на квартиры в новостройках Львова в апреле 2019

Как с начала года менялись цены в районах Львова?

По сравнению с мартом средняя цена метра квадратного в разных районах Львова менялась не сильно. Подешевели квартиры в Лычаковском и Франковском районах города, в основном в сегментах бизнес-класса.

Средняя цена метра квадратного в новостройках Львова Район Январь 2019, грн/м² Февраль 2019, грн/м² Март 2019, грн/м² Апрель 2019, грн/м² Сиховский 16300 16000 16300 16300 Шевченковский 16500 16200 16300 16300 Зализничный 18100 18400 18400 18400 Личаковский 18100 18500 19300 19200 Франковский 20200 20500 20300 20100 Галицкий 33600 32500 32300 32300

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