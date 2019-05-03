Цены на жилье в новостройках Львова пошли вверх после полугода затишья
Что произошло с ценами на квартиры в новостройках Львова в апреле 2019 и какие особенности наблюдаются на первичном рынке недвижимости города.
По итогам апреля цены на квартиры в новостройках Львова продемонстрировали незначительный рост.
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С октября 2018 по март 2019 средняя цена метра квадратного в новостройках Львова и области крепко держалась на отметке 15 900 гривен за квадрат.
По данным портала недвижимости ЛУН.ua, в апреле эта цена впервые после более полугода стабильности поднялась до 16 тысяч гривен за квадрат.
В то же время минимальная цена на первичку Львова уверенно держится в пределах 10 500 гривен за квадрат.
Цены на квартиры в новостройках Львова в апреле 2019
Как с начала года менялись цены в районах Львова?
По сравнению с мартом средняя цена метра квадратного в разных районах Львова менялась не сильно. Подешевели квартиры в Лычаковском и Франковском районах города, в основном в сегментах бизнес-класса.
|Район
|Январь 2019, грн/м²
|Февраль 2019, грн/м²
|
Март 2019, грн/м²
|Апрель 2019, грн/м²
|Сиховский
|16300
|16000
|16300
|
16300
|Шевченковский
|16500
|16200
|16300
|
16300
|Зализничный
|18100
|18400
|18400
|
18400
|Личаковский
|18100
|18500
|19300
|
19200
|Франковский
|20200
|20500
|20300
|
20100
|Галицкий
|33600
|32500
|32300
|
32300
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