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      Цены на жилье в новостройках Львова пошли вверх после полугода затишья

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      Цены на квартиры в новостройках Львова в апреле 2019
      Цены на квартиры в новостройках Львова в апреле 2019 / Коллаж 24 канала

      Что произошло с ценами на квартиры в новостройках Львова в апреле 2019 и какие особенности наблюдаются на первичном рынке недвижимости города.

      По итогам апреля цены на квартиры в новостройках Львова продемонстрировали незначительный рост.

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      С октября 2018 по март 2019 средняя цена метра квадратного в новостройках Львова и области крепко держалась на отметке 15 900 гривен за квадрат.

      По данным портала недвижимости ЛУН.ua, в апреле эта цена впервые после более полугода стабильности поднялась до 16 тысяч гривен за квадрат.

      В то же время минимальная цена на первичку Львова уверенно держится в пределах 10 500 гривен за квадрат.

      ціни на нерухомість новобудови Львів
      Цены на квартиры в новостройках Львова в апреле 2019

      Как с начала года менялись цены в районах Львова?

      По сравнению с мартом средняя цена метра квадратного в разных районах Львова менялась не сильно. Подешевели квартиры в Лычаковском и Франковском районах города, в основном в сегментах бизнес-класса.

      Средняя цена метра квадратного в новостройках Львова
      Район Январь 2019, грн/м² Февраль  2019, грн/м²

      Март 2019, грн/м²

      		 Апрель 2019, грн/м²
      Сиховский 16300 16000 16300

      16300
      Шевченковский 16500 16200 16300

      16300
      Зализничный 18100 18400 18400

      18400
      Личаковский 18100 18500 19300

      19200
      Франковский 20200 20500 20300

      20100
      Галицкий 33600 32500 32300

      32300
       

      Накануне во Львове завершили первый в Украине демонтаж незаконно построенной многоэтажки – посмотрите, что осталось на ее месте.

      К слову, Львов попал в список городов, которые рекомендует посетить авторитетное американское издание The Washington Post. 24 канал подготовил список небанальных мест, которые стоит увидеть в городе Льва.

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      Теги: Новости Львова Цены на недвижимость Первичный рынок недвижимости Рынок недвижимости Новости недвижимости Украины Новости недвижимости
      Источник: 24 канал
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