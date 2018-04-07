Цензура от Facebook: соцсеть удаляет переписки пользователей с Цукербергом

После громкого скандала с утечкой данных в компании Facebook продолжают прибегать к неоднозначным действиям.

Как информирует издание TechCrunch, некоторые из пользователей Facebook заметили, что из сети исчезли сообщения, которые основатель соцсети Марк Цукерберг отправлял им несколько лет назад.

Читайте также: В Facebook произошла массовая чистка аккаунтов фабрики троллей

Теперь диалог стал виглядеть, будто они переписывались сами с собой.

Правда, по словам пользователей, оповещение о том, что им таки приходили сообщения от Цукерберга они еще могут найти в своей электронной почте.

В Facebook такую ​​"чистку" объясняют тем, что "ограничили период хранения сообщений Марка (Цукерберга, – ред.) в Messenger после того, как еще в 2014-м произошла хакерская атака на Sony Pictures.

Представитель компании заверил, что это соответствует всем юридическими обязательствам соцсети.

К слову, у обычных пользователей до сих пор нет возможности удалять сообщения из переписки так, чтобы оно исчезало у всех участников беседы.

Ранее появилась информация, что Facebook сканирует личные сообщения пользователей в Messenger.