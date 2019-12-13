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      CEO STADA: Мы планируем расширить линейку продукции Biopharma

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      Фармакология / lubeznaya.ru

      Германская фармкомпания STADA после завершения сделки покупки фармбизнеса рецептурных и безрецептурных препаратов производителя препаратов крови Biopharma планирует сконцентрироваться на расширении линейки препаратов.

      Об этом сообщил СЕО компании Питер Гольдшмидт на пресс-конференции в среду.

      "Наша цель – дать больше высококачественной продукции в Украину. Планируем расширить линейку продукции, создать дополнительные рабочие места и за следующие два-три года – инвестировать в производственные мощности около EUR5 млн",– сказал он.

      По словам Гольдшмидта, после покупки бизнеса Biopharma STADA намерена стать одним из главных игроков на фармрынках Центральной и Восточной Европы.

      "Наша стратегия направлена на Европу. Со стратегической точки зрения украинский фармрынок очень динамичный, и есть смысл инвестировать в Украину",
      – подчеркнул СЕО компании.

      Он также добавил, что в дальнейшем STADA планирует принимать участие и поддерживать Государственную программу реимбурсации (возмещения) стоимости лекарственных средств, однако вначале необходимо проанализировать линейку препаратов.

      В свою очередь, управляющий партнер Biopharma Константин Ефименко отметил, что приход STADA на фармрынок Украины "поднимет стандарты всего рынка".

      Как сообщалось, STADA покупает фармбизнес рецептурных и безрецептурных препаратов производителя препаратов крови Biopharma. Соглашение предусматривает приобретение производственных мощностей в Белой Церкви (Киевская обл.).

      Акционеры Biopharma сохранят бизнес компании, связанный с переработкой плазмы крови, и сосредоточатся на его развитии как в Украине, так и за ее пределами. Для приобретения STADA необходимо получить разрешение на слияние в Украине.

      Как ожидается, сделка будет закрыта в декабре 2019 года.

      Украинским бизнесом STADA руководит вновь назначенный генеральный директор Борис Лабенский.

      Управляющий партнер Biopharma Ефименко совместно с партнером Василием Хмельницким и финансовыми инвесторами сосредоточится на развитии бизнеса компании по переработке плазмы крови, развивая новый завод Biopharma по фракционированию плазмы и сеть современных центров сбора крови, а также расширяя присутствие на международных рынках.

      По информации компании SMD, в настоящее время Biopharma занимает 25-е место на розничном рынке Украины с долей 1,1% и 7-е место в госзакупках с долей 2,7%.

      Чистая прибыль ООО "Биофарма" за 2018 год составила 85,042 млн грн, выручка – 1, 326 млрд грн.

      Ранее STADA сообщила о планах приобретения у японской Takeda Pharmaceutical Company Limited портфеля безрецептурных (ОТС) и рецептурных продуктов за $660 млн. Сделку планируется закрыть в первом квартале 2020 года. Затем к команде STADA присоединится около 500 сотрудников маркетинга и продаж из Takeda Pharmaceutical.

      Кроме того, Takeda и STADA заключат соглашения о производстве и поставках в рамках приобретаемого портфеля, в соответствии с которым Takeda продолжит поставлять продукцию в STADA. Сделка будет финансироваться за счет заемного капитала.

      Группе STADA будет передан портфель из 20 продуктов, зарегистрированных в РФ, Грузии, Армении, Азербайджане, Беларуси, Казахстане, Узбекистане и других странах. В сделку вошли препараты для лечения диабета, сердечно-сосудистых и респираторных заболеваний, а также биологически активные добавки.

      Штаб-квартира STADA Arzneimittel AG расположен в Бад-Фильбеле (Германия). Основное внимание компания фокусирует на развитии двух направлений – дженерики и ОТС. Продукция STADA представлена в 120 странах.

      Скорректированные продажи группы в 2018 финансовом году достигли EUR2,33 млрд, скорректированная прибыль EBITDA – EUR503,5 млн.

      По состоянию на 31 декабря 2018 года в STADA работало 10,4 тыс. сотрудников по всему миру.

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      Теги: Новости Украины Медицина Инвестиции
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