Церемония поднятия Государственного Флага: что происходит в разных городах – волшебные фото

Накануне Дня Независимости, то есть в День Государственного Флага, в разных уголках нашей страны началась церемония поднятия национального флага. 23 августа сине-желтый флаг взвился в больших и маленьких городах.

Государственный Флаг по замыслу подняли во всех городах одновременно. Именно в этот день состоялись открытия гигантских флагштоков.

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Зеленский в центре Украины, и это не Киев

В День Государственного Флага 23 августа Владимир Зеленский приехал в Черкасскую область. Торжественное поднятие флага организовали в селе Марьяновка. Это географический центр Украины.

Подниматься вверх и быть на высоте гораздо легче вместе. И сегодня вместе с нами в небо одновременно поднимутся тысячи наших государственных флагов во всех регионах, городах и за ее пределами,

– рассказал Зеленский.

Президент подчеркнул: для всех украинцев сине-желтый флаг – не просто флаг и атрибут. Это мост через века к нашей независимости.

Поднятие флага в географическом центре Украины: смотрите видео

Выступление Зеленского в Марьяновке транслировали на экранах во время торжеств в других городах.

Самый высокий флаг Украины

Флаг, который будет развеваться над землей выше других, установили в Харькове. В городе государственный флаг Украины повесили на флагшток высотой 102 метра.

В торжественной церемонии поднятия приняли участие несколько тысяч харьковчан. Право поднять государственный флаг предоставили отцу Героя Небесной Сотни, Героя Украины Евгения Котляра Николаю Котляру и командиру группы курсантов ХНУПС, участнику боевых действий, сержанту Константину Вурсте.



Самый высокий флаг Украины установили в Харькове / Фото с телеграмму "Netipichnyi_Kharkov / Харьков"

Как открывали самый большой флаг Украины: смотрите видео

Добавим, что именно на День Государственного Флага в Харькове решили открыть мемориальную доску Геннадию Кернесу. Ее установили на здании городского совета и под исполнение композиции "Аве Мария" пафосно презентовали.

Гигантские флаги в других городах Украины

Всего флагштоки установили в 17 городах Украины. Это масштабный проект, который весной инициировал Владимир Зеленский. На совещании в офисе Президента каждой облгосадминистрации было поручено обеспечить установку крупнейшего флага Украины. На это запланировали потратить около 170 миллионов гривен.

Так, в разных уголках Украины появились памятные большие флагштоки и обустроенные зоны отдыха вокруг них.

В Черновцах флагшток подняли на 50 метров. Его обустроили вблизи парковой зоны. Чтобы разместить конструкцию с масштабным флагом, в парке построили смотровую площадку. На открытие пришли пол тысячи человек. Действо сопровождал оркестр под руководством дирижера.

Поднятие флага в Черновцах / Фото "Молодого Буковинца"

В Полтаве флагшток установили на такую же высоту, как в Черновцах – 50 метров над землей. Флагшток установили в заново обустроенном сквере памяти Героев Украины. Все работы обошлись в почти 12 миллионов гривен.



Торжественное открытие флагштока в Полтаве / Фото общественного

Такой же высоты флагшток установили и в Житомире – он также будет развеваться на высоте 50 метров. Оборудовали гигантский флаг на Соборной площади.



Торжественно поднимали флаг военные​ / Фото "Рупор Житомира"

В родном городе Владимира Зеленского – Кривом Роге – тоже установили гигантский флагшток. В парке Героев, что напротив горсовета, на его открытии собрались сотни людей.

Сине-желтое полотно подняли на высоту 72 метра над городом. Право закрепить флаг на флагштоке получили военнослужащие, в том числе из 17 отдельной криворожской танковой бригады.

Как проходит День Государственного Флага в городах Украины: смотрите видео ОП

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