Церемония закрытия "Игр непокоренных": Меган Маркл продемонстрировала два деловых образа

Официальный визит в Австралию герцогов Сассекских завершается. Принц Гарри и Меган Маркл приняли участие в церемонии закрытия и награждения победителей "Игр непобежденных" в Сиднее.

Супруги пришли на баскетбольный матч, который закрывал финальный день "Игр непокоренных". На стадионе принца Гарри и Меган Маркл встречали овациями.

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Для выхода герцогиня надела темно-бордовый жакет Scanlan Theodore, который делает акцент на талии, в то же время прикрывает округлый живот беременной Меган. Свой образ Маркл дополнила черными брюками и туфлями на высоких подборах.



Меган Маркл / Getty

Принц Гарри надел черное поло с надписью "Игры непобежденных" и украшением в виде красного мака, который символизирует память жертв Первой мировой войны.



Принц Гарри и Меган Маркл / Getty



Меган Маркл / Getty



Меган Маркл / Getty

Позже супруги приняли участие в церемонии закрытия "Игр непобежденных". Меган продемонстрировала изысканный образ в платье цвета хаки с открытой спиной и туфлях молочного оттенка.



Меган Маркл / Getty



Меган Маркл / Getty



Меган Маркл / Getty

Напомним, что принц Гарри и Меган Маркл отправились в 16-дневную международную поездку в страны Содружества наций. Герцоги Сассекские примут участие в более чем 70 мероприятиях. Накануне поездки Букингемский дворец подтвердил слухи о беременности Меган Маркл и отметил, что первенец королевской четы появится на свет весной 2019 года.